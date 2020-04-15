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مسؤول في وزارة الطاقة السودانية ينفي رفع الدعم عن المحروقات

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الخرطوم 15 أبريل 2020- قال مسؤول رفيع في وزارة الطاقة والتعدين إن ما يثار عن رفع الدعم عن المحروقات حاليا "غير صحيح".

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وكيل وزار الطاقة السودانية حامد سليمان .. صورة لـ (سودان تربيون)

وبدأت محطات الوقود، في توسيع نطاق بيعها للمحروقات بأسعار تجارية، بعد أن كان البيع التجاري مقتصر على 10 محطات فقط، ومع ذلك تتفاقم أزمة الوقود وتزدحم المحطات يوميا بمئات السيارات.

وتداولت موقع اخبارية وصفحات تواصل اجتماعي أنباء نقلا ن مصادر حكومية بقرار رفع الدعم عن الوقود.

وأكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ (سودان تربيون) الأربعاء أن "الحديث حول رفع الدعم عن المحروقات لا أساس له من الصحة".

وأضاف " القرار في هذا الشأن يتم بالتشاور مع وزارة المالية إلى جانب كافة المكونات الأخرى ..نحن ملتزمون بتوجيهات الدولة في هذه المسألة".

وبشأن تفاقم أزمة الوقود قال الوكيل إن المساعي متصلة لاستيراد كميات من الوقود خاصة الجازولين وغاز الطهي.

وتوقع وصول تلك الكميات حال انتهاء الإجراءات المالية خلال الأيام القادمة.

وحول الشكاوى من نقص الكميات المخصصة من الوقود للمشروعات الزراعية أكد الالتزام بكافة الطلبيات الواردة من وزارة الزراعة.

ونوه إلى أن توفير الوقود الزراعي خط أحمر وتابع نقوم بتوفيره حتى على حساب القطاعات الأخرى

وأشار إلى أنهم يقومون بتوفير 200 ألف جالون للمشروعات الزراعية يوميا منها 50 ألف لمشروع الجزيرة وقال إن تلك الكميات كافية للمشاريع الزراعية.

وأشار الى شروعهم في تحضيرات الموسم الصيفي وتوزيع الوقود الخاص به اعتبارا من الاول من مايو المقبل.

وكانت مصادر حكومية رفيعة أكدت لسودان تربيون أن لجنة وزارية مختصة قررت توجيه الجازولين المستورد الى مناطق حصاد القمح في مشروعي الجزيرة والمناقل.



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