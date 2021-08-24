مسؤول ليبي في الخرطوم والحكومة تدعو لتفعيل القوات المشتركة لمنع الهجرة

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وصل الخرطوم..الثلاثاء 24 اغسطس 2021

الخرطوم 24 أغسطس 2021 - دعا السودان، ليبيا، لتفعيل دور القوات المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.

ووصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، الثلاثاء، إلى الخرطوم في زيارة تستمر يومين، يجرى خلالها مباحثات رسمية مع قادة الدولة السودانية.

وبدأت أولى مباحثات الكوني مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وقال مجلس السيادة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن "حميدتي دعا إلى تفعيل القوات المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية".

وعبّر حميدتي عن سعادته برغبة واستعداد الأطراف الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية.

وقدم نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدعوة إلى السودان للمشاركة في مؤتمر وزراء دفاع الجوار الليبي الذي تستضيفه المغرب سبتمبر المقبل.

وأعلنت ليبيا عن رغبتها في مشاركة السودان ودول الجوار لدعم استقرارها.

وقال مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية حسن عبد السلام، إن السودان سيشارك في مؤتمر الجوار الليبي الذي سيعقد قريبًا بدعوة من الحكومة الجزائرية.

بدوره، قال وكيل وزارة خارجية طرابلس إن السودان رحب بتفعيل الاتفاقية الرباعية لحماية الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن بلاده والسودان ظلتا تعانيان لفترة طويلة من الهجرة غير الشرعية باعتبارهما دولتي عبور.