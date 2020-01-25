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مسؤول : مخطط من عناصر النظام المعزول للإضرار بحقول النفط

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الخرطوم 25يناير 2020- كشف مسؤول رفيع بوزارة الطاقة والتعدين السودانية عن مخطط لعناصر النظام المعزول للإضرار بحقول النفط في ولايات غرب كردفان وشرق دارفور.

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وكيل وزار الطاقة السودانية حامد سليمان .. صورة لـ (سودان تربيون)

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ (سودان تربيون) السبت إنهم "تلقوا تقارير تفيد باستهداف بعض العناصر التابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير لمناطق انتاج النفط بإحداث فتنة بين القبائل بتلك المواقع".

واكد أن الحكومة الانتقالية تتحوط لذلك جيدا حيث تعمل لجنه أمنية بشكل منتظم لتفادي اي أضرار بحقول النفط وتزور كافة الحقول بشكل منظم.

وتضم اللجنة الأمنية القوات المسلحة والاحتياطي المركزي إلى جانب الشرطة وجهاز المخابرات العامة.

وأشار إلى أن تلك اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على نشر قوات إضافية في مناطق الحقول.

وأكد أن الحكومة تعمل على محورين لمنع أي أحداث من شأنها حدوث أضرار بالحقول أولها المكون المحلي مع تجمع شباب الحقول وأهالي تلك المناطق بتلبية كافة المطالب والخدمات الضرورية الخاصة بهم، بينما يتعلق المحور الثاني بتأمين المنشآت في كافة حقول النفط.

وقال "هناك تنسيق بين كافة الوزارات ذات الصلة والجهات الأمنية لاحتواء كل الأزمات في حقول النفط".

وقبل أيام أدى تمرد هيئة العمليات بجهاز المخابرات إلى توقف الإنتاج بحقلي حديده وسفيان في ولاية شرق دارفور قبل أن تسيطر عليهما القوات المسلحة.

ومنتصف الشهر الحالي أكد وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم استقرار الأوضاع بحقول إنتاج النفط عقب استرداد القوات المسلحة لحقلي "حديدة وسفيان" بغرب الفولة وبليلة من أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات.

وأوضح الوزير ملابسات الأحداث التي تمت باقتحام القوة المسلحة من هيئة العمليات المنطقة الخاصة بحقول حديدة وسفيان

وأشار إلى أن القوة احتلت منطقة تجميع النفط الخام في المجمع وعقب ساعتين من دخولها اجبرت المهندسين علي قطع التيار الكهربائي واخلاء المهندسين والموظفين من المنطقة



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