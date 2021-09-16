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مسؤول: مسودة اتفاق إمداد (أرامكو) للسودان بالوقود أمام قيادة البلدين

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وزير الطاقة والنفط جادين علي

الخرطوم 16 سبتمبر 2021 ـ كشف مسؤول حكومي رفيع عن تبادل حكومتي السعودية والسودان مسودة الاتفاق الخاص بتزويد شركة أرامكو السعودية السودان بكافة احتياجاته من الوقود.

وتعول الحكومة الانتقالية على توفير الوقود من أحد أكبر الشركات العالمية لضمان إمدادات مستمرة من الوقود بما لايقل عن ستة أشهر أو عام.

وقال وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد لسودان تربيون إن الطرفين قاما برفع مسودة الاتفاق للرئاسة في كلا البلدين لدراستها توطئة لتحديد موعد لاحق للتوقيع على الاتفاق حال تم التوافق في هذا الجانب.

وأشار إلى زيارة وفد رفيع من شركة أرامكو السعودية للسودان خلال الأيام الماضية.
وحول إذا ما كان هناك تفاهمات أو اتفاق مع شركات عربية وخليجية أخرى لتزويد السودان بالوقود قال "إن الاتفاق حاليا مع أرامكو فقط".

والأحد الفائت كشفت الحكومة عن تفاهمات جرت مع شركة أرامكو السعودية لإمداد السودان بكافة احتياجاته من الوقود.

وقال وزير الطاقة والنفط، وقتها، إن هناك تفاهمات تمت مع شركة أرامكو السعودية لإمداد السودان بالمشتقات النفطية كما أنها بدأءات فعلياً في توريد شحنات.

وتوقع أن يتم توقيع اتفاق طويل الأمد مع شركة أرامكو وهي شركة كبيرة وذلك لضمان إمداد مستقر ومستدام لكل المشتقات البترولية التي يحتاجها السودان وبأسعار تفضيلية.

ووصف جادين الذي كان يتحدث في أعمال ملتقي الاستثمار السوداني السعودي الذي التأم يومي الأحد والإثنين الماضيين، الاتفاق مع أرامكو بالتاريخي الذي يوازي القرار الذي اتخذه السودان لتحرير أسعار الوقود.



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