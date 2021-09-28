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مسؤول من جنوب السودان في الخرطوم لبحث استئناف التفاوض مع (الشعبية)

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البرهان استقبل توت قلواك بالقصر الرئاسي ..الخميس 29 أبريل 2021

الخرطوم 28 سبتمبر 2021 – وصل رئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية توت قلواك، إلى الخرطوم الثلاثاء للتباحث مع حكومة الانتقال حول استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية – شمال.

وفي 15 يونيو الفائت، علقت الوساطة الجنوب سودانية جلسات التفاوض المباشر بين الحكومة الشعبية والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، لعدم اتفاق الطرفين على عدد من بنود الاتفاق الإطاري.

وقال قلواك، في تصريح صحفي، إن "زيارته إلى الخرطوم جاءت بتوجيه من الرئيس سلفا كير ميارديت لبحث جدول الجولات القادمة للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية لإكمال ملف السلام".

وأشار إلى أنه سيقف على سير تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين حكومة الانتقال وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر2020، عبر آلياته المحددة.

وابدى رئيس فريق الوساطة قلقه حيال تطورات الأوضاع السياسية الأخيرة في الخرطوم، مشددًا على أنهم يثقون "في قدرة السودانيين على معالجة قضاياهم والوصول الى حلول ترضي كافة قطاعات الشعب السوداني".

وانفجرت أزمة سياسية بين أطراف حكومة الانتقال العسكرية والمدنية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 21 سبتمبر الجاري، حيث يكيل طرف اتهامات حادة إلى الطرف الآخر عبر وسائل الإعلام.

وعبر قلواك عن شكره للحكومة على الجهود التي قادتها مع المجلس الأعلى لقبائل البجا والتي أفضت إلى السماح بتصدير بترول جوبا عبر ميناء بشائر.

واستثنى المجلس الأعلى لقبائل البجا ميناء بشائر من الموانئ البحرية والطرق التي يغلقها مُنذ 17 سبتمبر الجاري، في محاولة للضغط في سبيل تنفيذ مطالبه الخاصة بحل مسار الشرق وحل الحكومة المدنية وتولي مجلس عسكري حكم البلاد.



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