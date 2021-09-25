مسؤول يؤكد أن مخزون القمح يكفي لنهاية العام وشحنة قمح أميركي تصل البلاد

شاحنات مستعدة لتفريغ شحنتي قمح أرسلتها الولايات المتحدة لدعم السودان .. صورة لـ(سونا)

الخرطوم 25 سبتمبر 2021- أعلن مسؤول سوداني رفيع عن تسلم الخرطوم شحنة جديدة من القمح الأميركي وبث تطمينات حيال المخزون قائلا انه يكفي البلاد حتى نهاية العام الجاري.

وأفاد مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والتموين نائب رئيس ومقرر الغرفة المركزية للقمح والدقيق الفاتح عبد الله يوسف في تصريح صحفي السبت "بوصول 50 ألف طن قمح من المنحة الاميركية يجري حاليا تفريغها بميناء بورتسودان".

واشار الى أن السودان لديه ما يكفي من القمح والدقيق، وأن المطاحن تعمل بانتظام في الطحن والتوزيع، كما أكد وجود مخزون من القمح يكفي لنهاية العام.

واستلم السودان ثلاث شحنات من القمح الأميركي خلال هذا العام، بمقدار 48 ألف طن لكل شحنة خلال أشهر يونيو ويوليو واغسطس. ومن المتوقع وصول شحنات أخرى قبل نهاية العام حيث تبلغ اجمالي الشحنات لهذا العام 300 ألف طن.

وكانت الولايات المتحدة ذكرت انها ستعطي السودان 300 ألف طن من القمح هذا العام، ثم يرتفع إلى 420 ألف طن سنويا من 2022 إلى 2024 بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، فيما يتراوح إنتاج البلاد بين 12 - 17 % من احتياجاته.