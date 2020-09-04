مساعدات أممية تصل الاف النازحين واللاجئين المتضررين من الفبضان بالسودان

شحنة اغاثة من مفوضية اللاجئين للمتضررين من الفيضانات في السودان .. صورة لسونا

الخرطوم 4 سبتمبر 2020- وصلت الخرطوم مساء الجمع طائرة مساعدات أممية لتمكين الاف النازحين واللاجئين في السودان من تخطي المخاطر التي خلفتها السيول والفيضانات وسط مجتمعاتهم الهشة أصلا.

ويقول مسؤولو الدفاع المدني إن الفيضانات تسببت بمقتل 94 شخصًا وإصابة 46 آخرين وتدمير أو إتلاف أكثر من 60 ألف منزل في عديد من متاطق البلاد.

وقال المسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اكسيل بيشوب إنهم يسعون لتوزيع المساعدات البالغة في مجموعها 100 طن بأسرع ما يمكن على المتضررين جراء السيول والفيضانات من النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية.

وعبر بيشوب عن امتنان المفوضية لدولة الامارات العربية المتحدة التي تولت تكلفة نقل المواد الاغاثية بعد ان وفرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشتملة على حوالي 100 طن من مواد الايواء والخيام والاغطية والمشمعات.

وسيجري توزيع الشحنة على المتأثرين بالسيول والفيضانات بشتى انحاء السودان بدءا بالمناطق الاكثر تضررا.

وشكر معتمد شؤون اللاجئين بالسودان محمد يس التهامي جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دعم المتأثرين بالفيضانات، كما شكر دولة الامارات العربية المتحدة التي ساعدت في ايصال هذه المساعدات للبلاد.

يشار الى ان الإمارات تبرعت بنقل هذه المواد بأعجل ما يكون عبر الجسر الجوي حتى تتمكن المفوضية من توزيع مواد الإيواء التي تشتد الحاجة إليها في كل انحاء البلاد حاليا من دارفور إلى الخرطوم.

وتشير اخر الاحصاءات الى تضرر ما يقدر بنحو 85000 من النازحين داخليًا و40.000 لاجئ إلى جانب الآلاف من المجتمعات المضيفة من السودانيين، لا سيما في شرق السودان والنيل الأبيض ودارفور والخرطوم.

وتقدم المفوضية والشركاء، بالتعاون مع حكومة السودان، مساعدات طارئة للسكان المتضررين في النيل الأبيض، بما في ذلك الأغطية البلاستيكية لـ 3500 لاجئ في مخيم الجامعة و65000 آخرين من النازحين والمجتمعات المضيفة في الولاية.