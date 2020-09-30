مساعدات إثيوبية تصل الخرطوم دعما لمتضرري السيول والفيضانات

الخرطوم 30 سبتمبر 2002 - وصلت مطار الخرطوم الأربعاء طائرة مساعدات إثيوبية لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان.

وزير الخارجية السوداني استقبل نظيره الاثيوبي الذي وصل برفقة شحنة مساعدات

ووصل على متن طائرة المساعدات التي حملت 60 طنا من الأغذية والأدوية، وفد إثيوبي رفيع برئاسة وزير الخارجية، قدو أندراشو.

وقال أندراشو في تصريحات صحفية إن طائرة المساعدات المقدمة من بلاده تأتي "تأكيدا على تضامنها مع السودان حكومة وشعبا".

من جهته أكد وزير الخارجية السودانية المكلف عمر قمر الدين لدى لقائه أندراشو، بمكتبه على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتقدم بالشكر لحكومة وشعب إثيوبيا على المبادرة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى الخرطوم رغم تأثر بعض المناطق الإثيوبية بذات الظروف التي يمر بها السودان من السيول والفيضانات.

وتواصل عدة دول أبرزها، تركيا، وقطر، ومصر، والعراق، والسعودية إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربته، وتسببت بتشريد آلاف السكان.

وبلغ عدد ضحايا الفيضانات والسيول بالبلاد 138 وفاة منذ بداية الأمطار الخريفية في يونيو الماضي.

وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".