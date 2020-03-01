مساعدات إنسانية إضافية للسودان من الاتحاد الأوروبي بـ 30 مليون يورو

جوزيب بوريل في مركز الرعاية المجتمعية المدعوم من الاتحاد الأوروبي بمعسكر زمزم في شمال دارفور

الفاشر 1 مارس 2020- قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية ونائب رئيس الاتحاد الاوربي جوزيب بوريل، إن الأوضاع في شمال دارفور باتت أفضل من السابق لكن تبقى الحاجة ملحة لإيجاد حل دائم لمشاكل المشردين داخليا، وأعلن عن مساعدات إنسانية اضافية للسودان بقيمة 30 مليون يورو.

ووصل المسؤول الأوروبي الى الفاشر ولاية شمال دارفور الأحد على رأس وفد رفيع المستوى من المستشارين الأوربيين وسفراء دول الاتحاد الأوربي حسبما أفادت البعثة في تصريح مكتوب.

ونقل التصريح عن بوريل قوله " كنت في شمال دارفور في عام 2008 والحالة أفضل الان، لكننا بحاجة الى ايجاد حل دائم لمشاكل المشردين داخليا. انهم بحاجة الى مزيد من الدعم لتطوير أنفسهم".

وأشار الى أنه لتحقيق استقرار الحالة في دارفور، يلزم العمل السياسي لتحقيق السلام، متعهدا بمواصلة الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات الإنسانية.

وأردف "من المهم ان يأتي الناس الى الحياة الطبيعية وأن يتم ايجاد حلول عادلة للمستقبل".

وقال " قدم الاتحاد الاوروبي مساعدة انسانية كبيرة في العام الماضي. يسعدني اليوم أن أعلن ان الاتحاد الاوروبي سيقدم مساعدات انسانية اضافية بقيمة 30 مليون يورو للسودان."

والتقى الوفد الأوروبي المسؤولين في حكومة الولاية والمنظمات الدولية كما تفقد معسكر "زمزم" الذي يعد أكبر المخيمات في دارفور ويضم ١٢٥ ألف نازح من النزاعات.

ويقدم الاتحاد الاوربي مساعدات انسانية للنازحين من الصراعات في دارفور عبر المنظمات الدولية والاوربية ووكالات الامم المتحدة في مجال الغذاء والصحة ومياه الشرب والتعليم وحماية المدنيين.