مساعدات سعودية لدعم متضرري السيول والفيضانات في السودان

رجال من الدفاع المدني يحاولون وضع حواجز لمنع تدفق مياه النيل الى شارع رئيسي

الخرطوم 31 أغسطس 2020- وصلت إلى العاصمة الخرطوم، الإثنين، طائرة سعودية، تحمل مساعدات إنسانية، لدعم المتضررين من السيول والفيضانات في السودان، بينما تجاوزت الخرطوم أعلى قمة مسجلة في ارتفاع منسوب النيل.

واستقبل الطائرة السعودية، والي ولاية الخرطوم، أيمن نمر، ووكيل وزارة التنمية والعمل الاتحادية، ومفوض العون الإنساني.

وستقوم وزارة العمل الاتحادية، عبر مفوضية العون الإنساني، بتوزيع الدعم على الولايات.

في الأثناء قالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، إن محطة الخرطوم تجاوزت اليوم الإثنين، أعلى قمة مسجلة (17.26) متر، بـ ــ26 سم، وبلغت (17.52) متر.

وأكدت اللجنة في بيان تلقته "سودان تربيون"، استقرار المناسيب العليا الحالية، بينما تجاوزت محطة شندي أعلى قمة مسجلة (18.7) متر، وسجلت اليوم (18.11) متر.

وقالت اللجنة إن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان أظهرت أن الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 28 و29 و30 أغسطس ستؤدي لاستقرار في وارد محطة "الديم" عند الحدود الإثيوبية ليوم غدٍ الثلاثاء، في حدود 915 مليون متر مكعب، كما أن الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 29 و30 أغسطس ستؤدي إلى استقرار في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.

وأعلنت ولاية الخرطوم، أمس الأحد، حالة الاستنفار القصوى لمجابهة الفيضانات والسيول التي ضربت العاصمة الخرطوم.

كما أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد الوفيات بسبب السيول الى 89 وإصابة 44 جراء السيول والفيضانات في البلاد منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو الماضي.

وقالت في بيان تلقته "سودان تربيون"، إن جملة الأضرار بولايات السودان منذ بداية الخريف بلغ 89 وفاة وإصابة 44، وانهيار 20 ألفا و106 منازل كليا و37 ألفا و249 جزئيا.

وأشار البيان إلى تضرر 150 مرفقا و318 متجرا ومخزنا، فضلا عن نفوق 5 آلاف و379 من المواشي.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو ويستمر حتى أكتوبر المقبل.