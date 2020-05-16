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مساعدات طبية تصل الخرطوم من السودانيين ببلغاريا

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سودانيو بلغاريا بعثوا شحنة مساعدات طبية للخرطوم

الخرطوم 16 مايو 2020 – وصلت العاصمة الخرطوم، الجمعة شحنة مواد وتجهيزات مختلفة للكوادر الطبية لمواجهة وباء كورونا، على متن طائرة بلغارية تعمل مع برنامج الغذاء العالمي.

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن المساهمة الطبية ستسلم لاحقا لجهات الاختصاص بوزارة الصحة الاتحادية، للمساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.

وأوضح البيان، أن الشحنة الطبية قدمتها الجالية السودانية ببلغاريا، والقنصل الفخري للسودان ببلغاريا، جورج سباسوف، لتعزيز الجهد المتصل من الجهات الرسمية وغير الرسمية في مكافحة الوباء، ودعما للأطباء عبر توفير الألبسة الواقية ذات الجودة العالية.

وكان في استقبال الطائرة، رئيس جمعية الصداقة السودانية البلغارية، مأمون إبراهيم نصر، والملحق التجاري السابق بسفارة السودان بصوفيا هيثم بدر الدين خليل، وخالد عبد الرحيم من أبناء الجالية البلغارية في السودان.

يذكر أن الجالية السودانية ببلغاريا تعد من أعرق الجاليات في منطقة البلقان، وتضم مجموعة من أبناء السودان الذين درسوا في خمسينيات القرن الماضي في الجامعات البلغارية والأجيال اللاحقة.

وتضم الجالية نخبة من الأطباء والمهندسين ورجال الأعمال والعاملين في البعثات الدبلوماسية العربية في بلغاريا، وكبار الموظفين المحليين بسفارة السودان بصوفيا (قبيل إغلاقها) والطلاب وغيرهم.



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