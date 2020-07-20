مساع حكومية في السودان لزيادة الطاقة الإنتاجية لمطابع العملة

الخرطوم 20 يوليو 2020- أكدت وزيرة المالية المكلفة في السودان هبة محمد أهمية تحديث مطابع السودان للعملة وتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية بما يوفر مبالغ مقدره من النقد الأجنبي.

رزم من العملة السودانية (أب)

وأجرت الوزيرة الاثنين مناقشات مع المدير العام لشركة مطابع السودان للعملة المحدودة برعي الصديق حول المشكلات التي تعيق عمل شركة مطابع السودان للعملة المحدودة لتجنب تكرار الوقوع في الازمات السابقة التي حدثت في القطاع المالي.

بدوره شدد المدير العام لمطابع العملة برعي الصديق على احمد على ضرورة الصيانة الدورية وزيادة خطوط الإنتاج لشركة مطابع السودان للعملة.

وأشار الى الدور الاقتصادي الكبير الذي تقوم به الشركة في زيادة الإيرادات القومية عبر طباعة الوثائق والأوراق الثبوتية للعديد من المؤسسات الداخلية والخارجية.

وشهد السودان خلال العام قبل الماضي أزمة حاده في شح السيولة النقدية في المصارف ما ادى الى زيادة المعاناة وسط قطاعات واسعة من المواطنين قبل أن تتم معالجة أزمة السيولة عقب الإطاحة بنظام الرئيس المعزول بزيادة المطبوع من الأوراق النقدية واستعادة المودعين والتجار ثقتهم في المصارف ما ادى لزيادة عمليات التوريد النقدي.