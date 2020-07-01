مستشار البرهان ينفي وجود مشروع عنصري لتفكيك السودان

الخرطوم 1 يوليو 2020 - نفى الجيش السوداني، الأربعاء، معلومات أدلى بها رئيس حزب دولة القانون والتنمية، محمد علي الجزولي، حول وجود مشروع عنصري لتفكيك البلاد.

المنسق العام لتيار الأمة الواحدة محمد علي الجزولي

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، في بيان تلقته "سودان تربيون"، إن "ما نشره الجزولي من معلومات في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول المشروع العنصري عاري تماما عن الصحة".

وأضاف، "المعلومات التي أوردها الفيديو وتتحدث عن مشروع عنصري لتفكيك السودان، تقف خلفه جهات علمانية متطرفة، وحركات مسلحة، وأحزاب سياسية بدعم إقليمي لاجتياح الخرطوم، وضرب القيادة العامة للقوات المسلحة، كاذبة".

وفي 28 يونيو الماضي بثت قناة "طيبة" السودانية تسجيلا مصورا لرئيس حزب دولة القانون والتنمية، تحدث فيه عن اكتشاف ما وصفها بالمؤامرة على الخرطوم من قبل بعض الشركاء في السلطة الانتقالية.

ووجد الفيديو رواجا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجزولي في الفيديو: "القوات المسلحة، وجهاز المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية فككت المؤامرة، وأنقذت السودان من كارثة، والخرطوم من شلالات الدماء".

وفي 28 يونيو الماضي أشار حزب "دولة القانون والتنمية"، إلى أنه تلقى معلومات مؤكدة عن تفاصيل مخطط يستهدف رئيسه محمد علي الجزولي في خضم الفوضى التي تعمل على صناعتها بعض الأطراف يوم 30 يونيو.