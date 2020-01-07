مستوطنة إسرائيلية تكرم مواطنا نقل يهوديتين سودانيتين من جنوب السودان إلى إسرائيل

الخرطوم 7 يناير 2020- كرم مجلس إقليمي إسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع أحد منسوبي البلدية الكائنة في وسط الضفة الغربية، "لدوره في إنقاذ أسرة يهودية من جنوب السودان ونقل أفرادها إلى إسرائيل".

صورة تعود الى أغسطس الماضي تجمع المواطن الذي نجح في جمع أسرة يهودية من جنوب السودان (جورناليزم بوست)

وبحسب صحيفة (جيروزاليم بوست) الصادرة الثلاثاء، فقد كرم مجلس بنيامين الإقليمي ضابط الاستخبارات السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي؛ أ. ي. كاتسوف، مؤسس ومدير منظمة (قلب إسرائيل)، الذي عرض نفسه لمخاطر كبرى في سبيل لم شمل أسرة إسرائيلية.

ووفقاً للصحيفة فإن رئيس مجلس بنيامين الإقليمي، وهي البلدية الأكبر في إسرائيل، قدم لكاتسوف نوط عرفان تقديراً لجهوده، وقلادة داخل لوحة زجاجية كُتب عليها: "لا تمض على طريق عبّده غيرك وترك عليه أثراً.. امض في الطريق الذي اخترته لوحدك واترك أثراً لمن هم خلفك".

وكان كاتسوف قد نما إلى سمعه أنّ أحد سكان المنطقة لديه ابنتان تعيشان بعيدان عن أسرتهما في جنوب السودان، فسافر إلى هناك وتعرض لمخاطر كثيرة قبل إعادتهما إلى إسرائيل مع أطفالهما، الذين حصلوا على الجنسية فوراً

والتأم شمل الأسرة اليهودية السودانية، بحسب الصحيفة، في إسرائيل في وقت سابق من هذا العام.

وقال كاتسوف: "لم أكن مستعداً لهذا التكريم، وبصراحة لم أتوقع أي صوت امتنان لما فعلته"، مشيراً إلى أنّه انخرط في موجة بكاء عندما قدمت له الجائزة.