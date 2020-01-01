مسلحون يعتدون على أطباء بمستشفى غرب الخرطوم

الخرطوم 1 يناير 2020 – اعتدى مسلحون بالأسلحة البيضاء، الأربعاء، على الأطباء والطبيبات والممرضين، العاملين بمستشفى أمبدة النموذجي غربي العاصمة الخرطوم، ما أدَّى إلى إغلاق قسم الجراحة والأطفال والباطنية بالمستشفى.

وقالت لجنة أطباء المستشفى في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن أفراد يحملون سواطير وأسلحة بيضاء روعوا الاطباء والممرضين العاملين، بكل من حوادث الجراحة والأطفال، وانتهى الأمر بضرب أحد المتفلتين لــ د. أيمن نادر، مما أدى لحدوث رضوخ بيده اليمنى والكتف".

وأضاف، "عندما خرجنا لإخطار النظام العام ببوابة المستشفى واستفسارهم عن كيف سمحوا لهؤلاء المسلحين المتفلتين بالدخول للمستشفى كان رد الحكمدار، فيما معناه "إنها المدنية التي تريدونها.. حولتنا من أفراد نظام الى حراس..فتولوا أمركم يا أطباء".

ونوَّه البيان إلى أن مجموعة الأطباء قررت إغلاق قسم الجراحة والأطفال والباطنية بالمستشفى إلى حين توفير حماية المستشفى تفاديا لما لا يحمد عقباه.

وأشار إلى أن الأطباء يعملون تحت ظروف مهددة لحياتهم والكوادر المؤهلة.