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مشار يؤدي اليمين نائبا أول لسلفا كير ويتعهد بالوفاء لجنوب السودان

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مشار يعود نائبا أول للرئيس ويؤدي القسم .. السبت 22 فبراير 2020 (رويترز)

جوبا 22 فبراير 2020- أدى زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار اليمين في جوبا، السبت، ليتولى منصب نائب الرئيس سلفا كير، ويلتحق بالسلطة رسميا في البلد الغارق في الحرب منذ 6 أعوام.

وبهذا يكون جنوب السودان بدأ فصلا جديدا عقب التوصل إلى سلام هش لوضع حد للحرب، بتشكيل الزعماء المتنافسين حكومة ائتلافية.

وقال مشار أمام عدد من الدبلوماسيين وممثلي دول الجوار، بينهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: "أقسم أن أكون وفيا لجمهورية جنوب السودان".

وانهار اتفاق تقاسم السلطة بين كير ومشار مرتين في السابق، خلال الصراع الذي بدأ عام 2013 وقتل خلاله ما يقرب من 400 ألف شخص.

وفشلت محاولات عدة لإنهاء القتال في جنوب السودان، لكن الضغوط الدولية المكثفة أسفرت عن توقيع اتفاق سلام في 2018.

وأرجأ كير ومشار خلال العامين الماضيين المهلة الزمنية لاتخاذ خطوة حاسمة لتشكيل حكومة ائتلافية، لكنهما أعلنا الخميس، قبل يومين من الموعد النهائي، موافقتهم على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات في غضون 3 سنوات.



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