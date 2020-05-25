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مشاورات بين رئيس الوزراء و(البعث السوداني) حول الشراكة

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الخرطوم 25 مايو 2020 – اتفق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع حزب البعث السوداني، الإثنين على استمرار وتقوية الشراكة السياسية بين مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير.

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رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

وطبقا لبيان صادر عن حزب البعث السوداني، تلقته "سودان تربيون"، فإن حمدوك، عقد مع وفد من الحزب، ضم يحي الحسين، ومحمد وداعة، وميرغني أحمد علي، وصالح عيسى، في إطار المشاورات التي يجريها حمدوك مع القوى السياسية.

وأكد الحزب على الدعم الكامل لرئيس الوزراء للاستفادة من طبيعة المرحلة الانتقالية لإعادة بناء الدولة وهيكلتها خدمة لأهداف ثورة ديسمبر بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.

وأوضح أن الحزب تقدم برؤيته حول الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية الراهنة، حول تحقيق السلام وإكمال هياكل الفترة الانتقالية، وتكوين المفوضيات في إطار الرؤية الكلية ووفقا للمعايير المتفق عليها.

وأفاد أن الوفد استمع إلى شرح من رئيس الوزراء حول آداء الجهاز التنفيذي وتنفيذ مهام المرحلة، وتطابقت وجهات النظر حول كيفية حل الضائقة الاقتصادية وفقا للبدائل المتاحة والمنظورة، وضرورة التوازن في التعاطي مع مهام المرحلة الانتقالية دون الغرق في تفاصيل القضايا الصغيرة على حساب القضايا الرئيسية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى الإعداد لقضايا المؤتمر الدستوري، وضرورة تطوير وتفعيل قوى الحرية والتغيير لتتمكن من القيام بدورها وفقا للوثيقة الدستورية.

وأمَّن اللقاء على ضرورة بناء استراتيجية وطنية في شأن السياسة الخارجية، بما يحفظ مصالح البلاد العليا، ويجنب البلاد الانزلاق في التقاطعات الإقليمية والدولية وفقا للمصالح المشتركة بين الشعوب.



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