 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 26 كانون الأول (ديسمبر) 2020

مشروع قانون لإجراء مسح على انتهاكات حدثت في عهد البشير

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 26 ديسمبر 2020 – أقر مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي أعدته وزارة العدل ، إجراء المفوضية المقرر تكوينها مسح شامل للانتهاكات التي حدثت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019).

JPEG - 29.1 كيلوبايت
مقر وزارة العدل السودانية بالخرطوم

وسلمت وزارة العدل نسخة من مشروع القانون إلى تنظيمات الجبهة الثورية التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 3 أكتوبر، قرر مشاركتها بفعالية في مؤسسات الحكم الانتقالي.

وقال وكيل وزارة العدل، في تصريح صحفي، السبت: "إن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية يوضح سلطاتها واختصاصاتها، كما أنه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداء لمؤتمر العدالة الانتقالية".

وأشارت إلى أن مشروع القانون خضع لمشاورات شملت قانونيين ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات مختصة بحقوق الإنسان.

وأضافت: "رأينا أن نوسع المشاورات لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بأرائها قبل تقديمه للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية".

وطالبت الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، إقامة مفوضية للعدالة الانتقالية مع تشريع قانون خاص بها، وأيد اتفاق السلام قيام المفوضية، التي يتوقع أن يكون من مهامها إجراء مصالحات اجتماعية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد: "يجب تحديد مفاهيم العدالة الانتقالية، وربطها بالعدالة الجنائية أولا، ثم الانتقال الى موضوع المفوضية".

من جانبه، وصف أمين السلام بالجبهة الثورية أحمد محمد تقد، مشروع القانون بالمهم باعتباره واحدا من آليات فترة الانتقال، مؤكدا على أنهم سيدرسونه ويقارنوه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة في اتفاقية السلام.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

طيْفٌ مِن عبد الله بولا: نَفْس المَلامِح ولا شَبَه 2020-12-24 03:39:19 ياسِر عرْمان مدخل أول: عبدالله بولا كان تشكيلياً ، حلم بتشكيل العالم على نحو أكثر إنسانية واحتفظ ببعض ( الأحلام المؤجلة) لقد كان عبد الله بولا؛ مُثقّفاً موسوعياً ومرتباً ومتعدّد الضّفاف والمواهب وفنان يرتدي أكثر من عباءة (...)

ماذا قالت المليونيات بالأمس ؟ 2020-12-20 18:43:14 بقلم : محمد عتيق مليونيات ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقد استهدفت استعادة الثورة وتصحيح مسارها.. نعم ، استعادة أهدافها ، خطها وخططها ، مسارها ومصيرها ، قيادها وقيادتها ، وذلك من : ** المكون العسكري : "اللجنة الأمنية للبشير" (الذين (...)

ما حكّ جلدك مثل الجماهير 2020-12-17 19:25:55 ياسر عرمان المُزايدات حالة من حالات الثّورة المُضادة 🔴 كلّنا يا سيدي (غاضبون بلا حدود) ولكننا نمتلك طريقة مختلفة للتعبير عن غضبنا وعنك ، والاختلاف في الطّرق لا يفسد للثورة قضية. 🔴 كنا ياسيدي في زمان ومكان ما ؛ لجان (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.