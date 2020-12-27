مصادر: بنك السودان تأخر في إصدار اللوائح المنظمة لعمل (فيزا) و(ماستر) كارد

الخرطوم 27 ديسمبر 2020- قالت مصادر واسعة الاطلاع إن بنك السودان المركزي تأخر في اصدار اللوائح والقوانين الخاصة بعمل (فيزا) و (ماستر) كارد لأكثر من ثلاث أشهر.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وفى فبراير الماضي حصلت نحو 7 من المصارف السودانية على تراخيص من شركة (فيزا) العالمية لإصدار بطاقاتها للسودانيين ليتم تغذيتها بالنقد الأجنبي والاستفادة منها في عمليات الدفع داخل وخارج السودان بينها بنك الخرطوم، قطر الوطني، وبنك المال المتحد.

وقالت المصادر ـ(سودان تربيون) الأحد إن المصارف جاهزة لبدء التعامل من خلال تلك البطاقات لكنها في انتظار اللوائح المنظمة من البنك المركزي.

وتمكن البطاقات الأجانب والمستثمرين في السودان من إجراء عمليات الدفع أمام نقاط البيع في السودان عبر بطاق (فيزا) في كافة الاماكن التي يرتادونها مثل الفنادق والمطارات وغيرها.

وأضافت أن بنك السودان المركزي "لم يحدد حتى الآن بشكل قاطع تاريخ معين للموافقة على بدء التعاملات بتلك البطاقات".

ويقترح البنك المركزي ان لا يزيد سقف البطاقات عن 3000 دولار وهو المبلغ المسموح به للسفر من السودان للخارج.

وأوضحت المصادر أنه من الممكن أن يفتح العميل حساباً عادياً بالدولار طرف البنك الحاصل على التراخيص ولكن حساب الدولار الخاص بفيزا منفصل.

وأكد مسؤول ببنك السودان المركزي لـ" سودان تربيون" أن اللوائح المنظمة لعمل فيزا وماستر كارد لم تكتمل بعد

وظل السودان محظوراً من التعامل مع نظام البطاقات العالمية منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في العام 1997م

كما أن تهيئة التعامل بتلك البطاقات تتطلب الربط مع المصارف العالمية وقال إن تلك المسألة ستأخذ وقتا.

ويتوقع المختصون دخول التقنية الأمريكية على نطاق واسع عقب رفع السلطات الأميركية اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وتداولت تقارير إعلامية مؤخرا بدء منح بطاقات فيزا كارد وماستر كارد لدى المصارف الحاصلة على التراخيص من تلك الشركات.

ورفعت الولايات المتحدة في اكتوبر من العام 2017 الحظر الاقتصادي عن السودان لكنها ابقته على قائمتها للدول الراعية للإرهاب قبل أن يتم إزالة اسم السودان من تلك القائمة نهائيا في أكتوبر الماضي