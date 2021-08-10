 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 10 آب (أغسطس) 2021

مصدر بالشرطة: حركات موقعة تمارس النهب المسلح بالشمالية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 أغسطس 2021 ـ كشف مصدر في الشرطة بمحلية الدبة التابعة للولاية الشمالية عن تزايد بلاغات النهب تحت قوة السلاح في المحلية جراء انتشار مجموعات تابعة للحركات المسلحة من ابناء المنطقة.

JPEG - 25.9 كيلوبايت
قوات الدعم السريع في مدينة الدبة بالولاية الشمالية ـ الجمعة 17 يونيو 2016

وقال المصدر لسودان تربيون إن الأوضاع الأمنية تفاقمت بعد اشتباك وقع الأحد الماضي بين قوة تابعة لقوات الدعم السريع مع تشكيل تابع لاحدى الحركات المسلحة على بعد حوالي 150 كلم غربي الدبة، شمالي السودان.

وأوضح أن شاحنة على متنها صهريج وقود تابعة للدعم السريع كانت في طريقها لارتكاز في عمق الصحراء يبعد نحو 200 كلم من الدبة، تعرضت لعملية نهب من مجموعة مسلحة تابعة لاحدى الحركات الموقعة على اتفاق السلام.

وأضاف أن قوة للدعم السريع كانت ترافق صهريج الوقود من الخلف تمكنت من حصار المسلحين واقتيادهم إلى مدينة الدبة.

وقال المصدر إن التحريات أثبتت أن القوة المعتدية تابعة لحركة مسلحة موقعة على اتفاق السلام بجوبا في 3 أكتوبر 2020.

وأكد توقيف 18 شخصا من الفصيل المسلح وتحريز 5 بنادق كلاشنكوف وبدقيتين من طراز "GM3" فضلا عن سيارتين لاندكروزر وسيارة بوكس.

وبحسب ذات المصدر فإنه ظل يعمل لأكثر 15 سنة بالشرطة في محلية الدبة ولم يصادف سوى بلاغين للنهب المسلح ولكن خلال العام الماضي والحالي قيدت سجلات الشرطة بالمحلية نحو 10 بلاغات نهب تحت قوة السلاح.

وأشار إلى حوادث لا يصل ضحاياها للشرطة نسبة لتفضيلهم مساومات للمسلحين مقابل اطلاق شاحنات دائما ما تكون محملة بالبضائع.

وذكر أن الابتعاد عن الدبة في عمق الصحراء لأي سبب من الأسباب أصبح مخاطرة ما لم يكن المسافر على معرفة بالمسلحين.

وأوضح أن منتسبي الحركات في الدبة هم من أبناء المنطقة الذين التحقوا أخيرا بالحركات الموقعة على السلام مقابل منحهم رتب وهويات تثبت انتمائهم لهذه الحركات.

وأضاف أن دافع المسلحين للنهب انعدام مصادر الصرف على القوات ما دفع هذه القوات لقطع الطريق أمام القادمين من ليبيا والشاحنات المحملة بالبضائع.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في معني تاريخية دور جون قرنق 2021-08-09 18:57:49 عبد العزيز حسين الصاوي يمكن تلخيص المكونات الفكرية الاساسية لرؤية " السودان الجديد " التي طرحها الزعيم- المؤسس ل " الحركة الشعبية لتحرير السودان " جون قرنق دي مابيور في الاتي : الجنوب في اطار السودان الواحد، التنوع (...)

عن المشروع الجديد لقانون الصحافة 2021-08-08 19:28:55 بقلم : العبيد أحمد مروح (1) العبيد مروح يأتي هذا المقال مساهمة في النقاش والرأي الذي طلبه السيد وزير الثقافة والإعلام، حمزة بلول، في الثاني من أغسطس الجاري عندما أعلن طرح وزارته ثلاثة مشروعات قوانين لتنظيم العمل (...)

الحقوق والالتزامات في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (4) 2021-08-08 07:44:50 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 إن المادة 13 من اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل مستوحاة من المادة 29 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية. (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.