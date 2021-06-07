مصرع خمسة أطفال وسيدة في انهيار تل ترابي بغرب دارفور

أهالي يبحثون عن ناجين تحت ركام تل انهار على صبية بمورني في غرب دارفور ـ 7 يونيو 2021 (مواقع تواصل)

الخرطوم/ مورني 7 يونيو 2021 ـ لقي خمسة أطفال ووالدتهم، الإثنين، مصرعهم في انهيار تل ترابي ببلدة مورني التابعة لمحلية كرينك في ولاية غرب دارفور، بينما نجا طفل آخر من الموت المحقق.

وأكد عمدة مورني، جدو علي، في تصريح صحفي مصرع خمسة أطفال وسيدة وإصابة ثلاثة آخرين إثر انجراف مرتفع ترابي بالمنطقة أثناء قيام الضحايا بعمليات حفر للحصول على الحصى لتشييد المنازل.

ولقي الأطفال والسيدة مصرعهم إثر انجراف تربة صخرية من جبل يدعى محليا باسم "دار بره" غربي منطقة مورني.

وكان عدد من الصبية يحفرون عند سفح التلة للحصول على التربة والحجارة المستخدمة في إعادة تأهيل المنازل التقليدية استعدادا لفصل الأمطار.

وطبقا لشاهد عيان فإنه جرى نقل مصابين إلى مستشفى زالنجي لاسعافهم، بينما تجري عمليات بحث مضنية تحت ركام التربة المنجرفة عن أطفال مفقودين.