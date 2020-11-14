مصرع شرطييّن واصابة ثلاثة آخرين على يد متهم بالسرقة بأم درمان

الخرطوم 14 نوفمبر 2020 - قُتل ضابط شرطة وضابط صف وأصيب ثلاث آخرون، الجمعة على يد مواطن جرى اتهامه بسرقة إحدى المزارع في أم درمان، غربي الخرطوم.
- شعار قوات الشرطة السودانية
وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي للشرطة، إن مركز الشرطة بمنطقة كرري التابعة لأم درمان، تلقى صباح الجمعة بلاغاً عن سرقة "كيبل كهربائي من منطقة تخص أحد المواطنين".
وأشار إلى أن قوة من المركز الشرطي تحركت إلى المزرعة وتابعت أثر المتهم حتى تمكنت من الوصول إلى منزل، ضُبط فيه المعروضات"، لتقوم بالقبض على أحد المشتبه بهم.
وقالت تقارير صحفية إن قوة الشرطة القت القبض زوجته المتهم، وأن ذلك أغضب الرجل.
وأضاف البيان: "قام المتهم الأساسي، والذي لم يكن متواجدا بالمنزل بالتحرك إلى المزرعة، حيث اعتدى على فرد الحراسة فيها واصابه بسلاح أبيض وتمكن من الاستيلاء على سلاحه".
وتابع، بعد ذلك تحرك المتهم إلى مركز الشرطة "حيث أطلق أعيرة نارية على قوة المركز وأصاب أحد ضابط الصف، ولاذ بالفرار ومعه سلاح كلاشنكوف يخص أحد مصابي عناصر مركز الشرطة واختبأ بمنزله".
وأشار البيان إلى أن تحرك قوة من رئاسة الشرطة بمنطقة كرري لتعقب المتهم، الذي أطلق عليهم أعيرة نارية أدت إلى مقتل الضابط محمد علي إبراهيم والوكيل عريف نصر الدين عبد الرحمن، وذلك قبل أن يهرب إلى جبل قرب المنطقة.
وكشف البيان عن تحرك قوة إضافية من محلية كرري "بإسناد قوات خاصة من العمليات وقامت بتطويق الجبل، وتبادلت الأعيرة النارية مع المتهم، حيث لقي مصرعه. واسترداد عدد 2 سلاح كلاشنكوف".
وأكدت على أن تحرياتها لا تزال مستمرة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.
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