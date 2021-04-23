مصرع عاملان غرقا ونجاة 4 آخرين بحلفا الجديدة

الخرطوم 23 أبريل 2021 ـ لقي إثنين من العاملين في تشييد مسجد مصرعهما غرقا ونجا أربعة آخرين، الجمعة، بمنطقة "مسك" بمدينة حلفا الجديدة في ولاية كسلا شرقي السودان.

وبحسب مصادر مطلعة لسودان تربيون فإن العاملين الستة عقب الفراغ من عملهم نزلوا إلى قناة بمشروع حلفا الجديدة الزراعي بغرض الاستحمام ليلقى الشقيقين محمد كمال كابتن "20 سنة" وماجد كمال كابتن "17 سنة" مصرعهما إثر صعقة كهربائية.

وأبلغ الأهالي فريق إنقاذ من الغطاسين الذي تمكن من إنقاذ 4 عمال بواسطة قوارب جرى اسعافهم ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفى حلفا الجديدة.

وتم العثور على الجثمان الأول في الحال وتأخر العثور على الجثمان الثاني لست ساعات.

وحمل الأهالي شرطة الدفاع المدني بالمصنع مسؤولية غرق العمال لتأخر عملية إنقاذ واسعاف العمال.