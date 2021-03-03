مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص في تحطم طائرة بجنوب السودان

الخرطوم 3 مارس 2021- قتل 10 أشخاص على الأقل الثلاثاء إثر تحطم طائرة تجارية في بياري بولاية جونقلي بجنوب السودان، وفق بيان صادر عن حاكم الولاية ديناي جوك شاغور.

أجزاء من الطائرة التي تحطمت في واو ..الاثنين 20 مارس 2017 (سودان تربيون)

وقال شاغور "بُلّغتُ بذهول وهول خبر تحطم الطائرة: إتش كيه 4274 (HK 4274) التابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا الذي حصل 2 مارس 2021 قرابة الساعة 17:05".

وأفاد أنه قتل 10 أشخاص بينهم الطياران، وأن الطائرة تحطمت على مدرج الإقلاع في بلدة بياري الصغيرة بالولاية الواقعة شرق البلاد.

وأكدت شركة الطيران التي تتبع لها الطائرة -في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية-أن بعض المعلومات تفيد بمقتل "10 أشخاص، وأخرى ذكرت أنهم 24″، واكتفت بتأكيد "مقتل جميع" الركاب.

وقال مدير شركة الطيران أيي جوانغ أيي للوكالة الأربعاء “كل ما قيل لنا هو أن الطائرة أقلعت بصورة طبيعية متوجهة إلى بياري، وحطت، وعندما أقلعت للانطلاق إلى جوبا تحطمت".

وأضاف "لا أحد يعرف في الوقت الحاضر ما الذي تسبب بالحادث، لم نرسل بعد فريق تحقيق إلى الموقع".

وفي 2017 اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا عند هبوطها في ولاية واو بشمال غرب البلاد، وأصيب 37 راكبا بجروح من دون وقوع قتلى.