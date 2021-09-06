مصرع وإصابة 18 مسافرا لمصر في حادث سير شمال الخرطوم

حادث سير على الطريق القومي الرابط بين الخرطوم والشمالية ـ 6 سبتمبر 2021 (منصات تواصل)

الخرطوم 6 سبتمبر 2021 ـ لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين، الإثنين، في حادث سير على طريق شريان الشمال الرابط بين العاصمة السودانية الخرطوم والولاية الشمالية.

ونقل المكتب الصحفي للشرطة أن الحادث نتج عند محاولة سائق بص سفري متجه إلى جمهورية مصر تخطي مركبة تسير أمامه بشكل خاطئ ونتيجة للسرعة الزائدة اصطدم بشاحنة ما أدى لانحراف البص وانقلابه.

وطبقا للشرطة فإن الحداث وقع قطاع "أم صيد" عند الكيلومتر 5 شمال غرب ولاية الخرطوم.

وفور وقوع الحادث تحركت شرطة المرور بقيادة رئيس مرور أم درمان وتم نقل الجثامين واسعاف المصابين لتلقي العلاج وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص.

وتربط شبكة طرق متهالكة وذات مسار أحادي بين العاصمة الخرطوم وبقية المدن، ما يساهم في ارتفاع نسبة حوادث السير في البلاد.

وتحصي وزارة الداخلية مصرع نحو ألفي شخص سنوياً بسبب حوادث السير في السودان.