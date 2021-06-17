 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 17 حزيران (يونيو) 2021

مصرع واصابة 19 من طلاب الشهادة الثانوية في حادث سير بدارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 62.3 كيلوبايت
حادث سير مروع راح ضحيته 7 من طلاب الشهادة السودانية في جنوب دارفور.. صورة لـ(سونا)

الخرطوم 17 يونيو 2021 ـ لقي 7 طلاب من الممتحنين للشهادة الثانوية، الخميس، مصرعهم في حادث سير أثناء نقلهم من مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور لمراكز امتحانات قرب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وطبقا للمدير التنفيذي لمحلية شرق جبل مرة بولاية جنوب دارفور طاهر أحمد فإن حادث السير وقع عندما كان الطلاب في طريقهم الى مراكز امتحانات الشهادة الثانوية في منطقة مرشينج شمالي مدينة نيالا حاضرة الولاية.

وقال الطاهر لوكالة السودان للأنباء إن احد البصات التي تقل الطلاب تعرض لحادث سير بالقرب من منطقة الملم شمال نيالا، ما تسبب في وفاة 7 طلاب في الحال واصابة 12 آخرين- وفق حصيلة أولية- تم اسعافهم الى مستشفيات نيالا.

ويجلس نحو 1413 طالبا وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية من محلية شرق جبل مرة في محلية مرشينج التي تبعد نحو 85 كلم من منطقة جبل مرة التي يخضع جزء كبير منها لسيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور.

يذكر أن ولاية جنوب دارفور تنقل كل عام عدد من مراكز امتحانات الشهادة الثانوية الى مناطق آمنة في محلية مرشينج المجاورة على بعد 85 كلم شمالي مدينة نيالا.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اسقاط الحكومة: أسئلة تبحث عن إجابات! 2021-06-16 22:24:10 بقلم : الواثق كمير ‏kameir@yahoo.com دع الناس تتفق أولا على تعريف ما هو المقصود بإسقاط الحكومة الانتقالية، وهو مطلب تنادي بها قوى سياسية ومتجمعية عديدة ومختلفة الرؤية لهذا الإسقاط ومآلاته؟ إن الدعوة لإسقاط حكومة (...)

تعقيب على خطاب حمدوك للأمة السودانية 2021-06-16 07:04:57 صلاح شعيب نشكر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على خروجه للتحدث للأمة السودانية شارحاً بالاستفاضة بعضا من التحديات التي تجابهها البلاد. ولو أن السيد حمدوك خصص على الأقل خطابا أسبوعياً منذ توليه يكاشف فيه شعبه احتراماً لوجد (...)

إلى آخر الشّيوعيين ... سعدي يوسف 2021-06-14 16:48:28 *"لماذا نبني بيتا ونسجن فيه"* *ياسر عرمان* *(1)* المنافي والسجون والأحزان والاشجان والحنين والنضال والمبادئ والثقافة والإبداع؛ كانت عالم سعدي يوسف وأدواته لتغيير العالم وتركه على نحو أفضل مما وجده،هي الطعام والزاد (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.