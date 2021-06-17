مصرع واصابة 19 من طلاب الشهادة الثانوية في حادث سير بدارفور

حادث سير مروع راح ضحيته 7 من طلاب الشهادة السودانية في جنوب دارفور.. صورة لـ(سونا)

الخرطوم 17 يونيو 2021 ـ لقي 7 طلاب من الممتحنين للشهادة الثانوية، الخميس، مصرعهم في حادث سير أثناء نقلهم من مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور لمراكز امتحانات قرب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وطبقا للمدير التنفيذي لمحلية شرق جبل مرة بولاية جنوب دارفور طاهر أحمد فإن حادث السير وقع عندما كان الطلاب في طريقهم الى مراكز امتحانات الشهادة الثانوية في منطقة مرشينج شمالي مدينة نيالا حاضرة الولاية.

وقال الطاهر لوكالة السودان للأنباء إن احد البصات التي تقل الطلاب تعرض لحادث سير بالقرب من منطقة الملم شمال نيالا، ما تسبب في وفاة 7 طلاب في الحال واصابة 12 آخرين- وفق حصيلة أولية- تم اسعافهم الى مستشفيات نيالا.

ويجلس نحو 1413 طالبا وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية من محلية شرق جبل مرة في محلية مرشينج التي تبعد نحو 85 كلم من منطقة جبل مرة التي يخضع جزء كبير منها لسيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور.

يذكر أن ولاية جنوب دارفور تنقل كل عام عدد من مراكز امتحانات الشهادة الثانوية الى مناطق آمنة في محلية مرشينج المجاورة على بعد 85 كلم شمالي مدينة نيالا.