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مصرع واصابة 4 جنود بانفجار في معسكر للجيش السوداني على حدود ولايتي القضارف وسنار

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ماتبقى من طائرة الاباتشي التي انفجرت في مطار ود زائد بولاية القضارف.. الأربعاء 13 يناير 2021 صورة لـ(سودان تربيون)

القضارف 21 يناير 2021- لقي جنديان مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، الخميس إثر انفجار قوي هز معسكر للجيش السوداني على حدود ولايتي القضارف وسنار.

وقالت مصادر عسكرية موثوقة لـ “سودان تربيون" إن الحادث المفاجئ وقع بمنطقة ا"م دبلو" الحدودية مع ولاية سنار المحاذية لمحلية باسندة بولاية القضارف.

وأضافت " قتل اثنين من القوات المسلحة المشتركة وأصيب مثلهما وجرى نقلهم الى مدينة القضارف".

وأوضحت المصادر أن الانفجار نتج عن "انفجار مدفع" داخل المعسكر.

ولم تصدر القوات المسلحة أي توضيحات بشأن الحادث، كما لم يتسن لسودان تربيون الوصول الى متحدث رسمي للتعليق على الواقعة.

وفي 13 يناير الجاري انفجرت طائرة عسكرية بولاية القضارف الواقعة شرق البلاد دون الكشف عن الأسباب، حيث كانت الطائرة محملة بأسلحة وذخائر واحترقت بالكامل في مطار ود زائد بمحلية الشواك.

ونجا طاقم الطائرة من تلك الحادثة التي ادت الى احتراق الطائرة بنحو كامل.



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