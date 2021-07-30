مصرع واصابة 7 أشخاص في حادث سير قرب القضارف

قتلى ومصابون في انقلاب سيارة صالون عند مدخل مدينة القضارف ـ 30 يوليو 2021

القضارف 30 يوليو 2021 ـ لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر حادث سير صباح الجمعة على طريق "كسلا ـ ود مدني" عند مدخل مدينة القضارف، شرقي السودان.

وتربط مدن السودان شبكة طرق مهترئة لانعدام الصيانة وعدم التقيد بالمعايير الجيدة لانشاء طرق الأسفلت.

وبحسب المقدم مدير شرطة المرور السريع بالقضارف حسن آدم موسى لسودان تربيون، فإن تفاصيل الحادث تعود الى انفجار الإطار الخلفي لسيارة صالون عند مدخل مدينة القضارف مما أدى إلى انقلاب السيارة في الحال جراء السرعة الزائدة.

وأدى الحادث لوفاة 4 أشخاص واصابة 4 آخرين من أسرة واحدة.

وتوفي كل محمد الحسن بابكر في العقد الخامس من العمر وانتصار الطاهر في العقد الرابع والطفل فداء محمد الحسن بابكر، بينما أصيب في الحادث الطفل محمد علب محمد آدم والسائق أحمد محمد الحسن وخديجة محمد الأمين.

وكشف مدير شرطة مرور ولاية القضارف عن استقرار حالة المصابين بعد أن تم نقلهم الى مستشفى القضارف لتلقي العلاج.

وأضاف أن عملية تمشيط ورقابة الطريقين القومي والقاري مستمرة بجانب تفويج المركبات ما أدى الى خلو حوادث المرور السريع في ولاية القضارف طوال عمليات التفويج للقادمين الى الولاية قبل العيد والمغادرين حاليا.

ودعا سائقي المركبات العامة والخاصة للالتزام بمسار التفويج والسرعة المحددة وتجنب التخطي المتهور.