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مصرع وفقدان مسؤولين محليين شمال السودان إثر حادثة غرق

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الخرطوم 27 مارس 2021 - توفى مسؤول محلي رفيع بالولاية الشمالية، السبت، إثر غرق قارب فيما يجرى البحث عن ثلاث مسؤولين مفقودين بينما نجا 6 آخرين.

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المدير التنفيذي لمحلية حلفا إسماعيل بلال

وجرى انتشال جثمان المدير التنفيذي لمحلية حلفا إسماعيل بلال، بعد أن تعرض القارب الذي كان يقله ومسؤولين آخرين للغرق في بحيرة النوبة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد مدير جمارك حلفا العميد تاج السر أحمد عضو لجنة الأمن الذي كان على متن القارب المنكوب في تصريح أنه لا زال هناك 3 مفقودين بينهم مدير شرطة المحلية ومدير استخبارات الجمارك وأحد افراد استخبارات الجيش.

وأشار الى نجاة 5 أفراد بجانب شخصه بينهم مدير الجمارك ومدير شرطة المحلية ومدير الأمن والمخابرات والمستشار القانوني لمحلية حلفا وأحد أفراد القوات البحرية بحامية حلفا بعد انقاذهم بيد صيادين.

وأضاف “اللنش كان يقل أعضاء لجنة أمن المحلية في طريقهم الى أرقين ومن ثم اشكيت لاستقبال الوفد الاتحادي الوزاري برئاسة وزيرة الخارجية والنقل ومدير عام جمارك السودان، لكنه تعرض لعطل مفاجئ "



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