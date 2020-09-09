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مصرع 3 فتيات إثر انقلاب قارب بولاية النيل الأبيض

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متطوعون يراقبون الحواجز لمنع تدفق المياه الى العزوزاب المحاذية للنيل الأبيض .. صورة من صفحة "حق الله الشيخ"

الخرطوم 9 سبتمبر 2020 – لقيت 3 فتيات بأعمار متفاوتة مصرعهن غرقا جراء انقلاب قارب بمحلية السلام بولاية النيل الأبيض، بسبب شدة الرياح وارتفاع مناسيب النيل.

وأفادت وكالة السودان للأنباء أن تفاصيل الحادثة تعود إلى أن مجموعة من الشباب والفتيات كانوا على متن قارب صغير للعبور إلى إحدى الجزر بالمحلية الواقعة داخل النيل جزيرة (ناويلا أو أم قناطير).

وينشط الشباب الذين كانوا على متن القارب المنكوب في جني محصول الطماطم الذي تشتهر به تلك الجهات.

ومع ارتفاع مناسيب النيل وسرعة الرياح لم يستطع سائق القارب الصغيرة السيطرة عليه الأمر الذي أدى إلى غرقها بالكامل وعلى متنها ثمانية من الشباب والشابات.

وأكدت الوكالة الرسمية وفاة 3 من الشابات غرقاً في الحال وهن رونق عبد الله إبراهيم 17 سنة وريماز سليمان 19 سنة، وفاطمة أحمد فضل الله 22 سنة.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني بالولاية، العقيد شرطة إبراهيم طه الشوش، الذي خف إلى مكان الحادث، في تصريحات صحفية، إن لجنة طوارئ الخريف بالولاية سبق وأن حذرت من التنقل بالقوارب الصغيرة في هذه الفترة ضمانا لسلامة المواطنين.

ودعا الشوش سائقي القوارب إلى استخدام وسائل السلامة لتفادي مخاطر الغرق في النيل، وشدَّد على عدم مطابقة القوارب المستخدم حالياً للمواصفات الفنية.

في الأثناء اجتاحت السيول عدد من القرى بريف محلية الدندر بولاية سنار، وتسببت في انهيار العديد من المنازل التي غمرتها المياه.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، الثلاثاء، أن حصيلة وفيات السيول والفيضانات بلغت 103.

وقالت الوزارة في بيان إن السيول والفيضانات أدت أيضا إلى إصابة 50 آخرين، إضافة إلى انهيار 27 ألفا و341 منزلا في عموم البلاد.

وأعلن مجلس الدفاع والأمن السبت الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو ويستمر حتى أكتوبر، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.



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