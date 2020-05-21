مصرع 43 شخصا واصابة 31 في حادث مروري بشمال دارفور

الخرطوم 21 مايو 2020 - لقى 43 شخصاً مصرعهم، وأصيب 31 آخرون اثر حادث مروري بولاية شمال دارفور غربي السودان.

حادث مروع في شمال دارفور حصد أرواح 43 شخصا

وقال المكتب الصحفي لقوات الشرطة مساء الخميس إن "الحادث وقع بمنطقة "شنقل طوباي" محلية دار السلام بين "جرار" ولوري ركاب نيسان ما أدى لوفاة 43 شخصا واصابة 31 بجانب تلف المركبات".

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في المركبتين ما صعب من مهام انقاذ الضحايا أو اسعافهم، على الفور.

وبحسب بيان الشرطة فإنه جرى إسعاف حالات الإصابة الخطيرة إلى مستشفى مدينة الفاشر ، فيما أسعفت بعض الحالات إلى مستشفى "شنقل طوباي" لتلقى الإسعافات الأولية.

وأفاد موقع دارفور 24 أن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي "يوناميد" قدمت يد العون للضحايا وساهمت بشكل كبير في اسعافهم.

ونقل عن شاهد عيان يدعي محمدين صالح أن الحادث وقع بين السيارة القادمة من سوق شنقل طوباي كانت تقل حوالي47 شخصا وهم من اهالي قرية مرشيج بجنوب دارفور واصطدمت بشاحنة جرار قرب مدخل شنقل طوباي.