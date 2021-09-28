مصرع 5 من ضباط المخابرات السودانية خلال مداهمة خلية ارهابية بالخرطوم

الانقلاب ومسؤولية قوى الحرية والتغيير2021-09-26 22:17:24
بقلم : محمد عتيق محمد عتيق
إختلف الناس في معسكر الثورة واتفقوا على كل شيء ؛ من تأييد الحكومة الانتقالية ورئيسها الدكتور عبدالله حمدوك إلى المشروع الاقتصادي ومنهج الدولة فيه ، ومن قضايا التعليم في مناهجه ورسومه إلى مصاعب (...)
عين الكفيل الأمريكي !!2021-09-26 15:48:29
بقلم : العبيد أحمد مروح
(1) العبيد مروح
أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، سيتوجه إلى الخرطوم هذا الأسبوع "لدعم العملية الإنتقالية". وقد جاء هذا الإعلان في ضوء إفادة البيت الأبيض أن (...)
2013-07-21 23:59:14
جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
2013-02-11 12:01:08
بقلم ياسر عرمان
11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
2013-02-10 19:52:47
بقلم د. الواثق كمير
kameir@yahoo.com
مقدمة
1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
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السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء2016-03-31 20:23:10
اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن
(نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)
أخر الآراءشرق السودان : أزمة منسية أم حاضرة كوميض نارٍ جاسمٍ تحت الرماد !. 2021-09-27 03:45:27 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com 1- ظلّت الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى شرق السودان، أزمة منسية، ولن أقول غائبة، ولكنّها بالأصح، بقيت مُغيّبة - وبفعل فاعل - من الأجندة السياسية، والمشهد السياسي (...)
الانقلاب ومسؤولية قوى الحرية والتغيير 2021-09-26 22:17:24 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق إختلف الناس في معسكر الثورة واتفقوا على كل شيء ؛ من تأييد الحكومة الانتقالية ورئيسها الدكتور عبدالله حمدوك إلى المشروع الاقتصادي ومنهج الدولة فيه ، ومن قضايا التعليم في مناهجه ورسومه إلى مصاعب (...)
عين الكفيل الأمريكي !! 2021-09-26 15:48:29 بقلم : العبيد أحمد مروح (1) العبيد مروح أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، سيتوجه إلى الخرطوم هذا الأسبوع "لدعم العملية الإنتقالية". وقد جاء هذا الإعلان في ضوء إفادة البيت الأبيض أن (...)
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