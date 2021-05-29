 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 29 أيار (مايو) 2021

مصرع 8 أشخاص واحراق مقار تجارية وحكومية في أحدث نزاعات غرب دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 61.4 كيلوبايت
أحداث عنف بـ"فوربرنقا"تعيد اجواء التوتر الى ولاية غرب دارفور

فوربرنقا 29 مايو 2021 - نشب صراع قبلي، السبت، في احدى البلدات بولاية غرب دارفور، أودى بحياة 8 أشخاص وأصيب على إثره عشرات آخرين، كما جرى احراق مواقع تجارية وحكومية.

واندلع القتال القبلي بعد مقتل الشاب عمار عبد المجيد 24 عامًا، ليل الجمعة، برصاص مجموعة مسلحة بمتجره بسوق منطقة" فوربرنقا" فيما أصيب 5 مواطنون صباح السبت، بعضهم في حال الخطر.

وأقدم ذوو الشاب القتيل الذي ينتمي لأثنية الفور على قتل ثلاث أشخاص من أصول عربية، بعد احتجاجات عنيفة شهدتها المدنية.

وقال شهود عيان، لـ “سودان تربيون"، إن أقارب القتلى الثلاث عمدوا بدورهم الى الثأر بقتل 5 أشخاص، بعضهم كان يتواجد في مستشفى المدينة.

وأشاروا إلى أن المسلحين هاجموا المستشفى ما أدى إلى إصابة العشرات، وسط مخاوف من سوء حالهم الصحي بعد مغادرة العاملين المستشفى لعدم شعورهم بالأمان.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن المئات من مواطني المنطقة أحرقوا مكاتب الحكومة المحلية في فوربرنقا، إضافة لمكتب التحصيل وديواني الزكاة والضرائب، علاوة على إحراق محال تجارية وإتلاف ممتلكات بعض المواطنين.

وأفادت بأن عمليات حرق المقار جرت أثناء تنظيم المئات من سكان المدينة احتجاجات على مقتل عمار عبد المجيد، وذلك قبل أن يسوء الوضع الأمني.

وقالت الوكالة الرسمية إن لجنة أمن محلية "فوربرنقا" نشرت قوات أمنية في محيط السوق والشوارع الرئيسية لاستتباب الأمن.

وينتشر السلاح بكثافة في أيدي المسلحين والمواطنين بإقليم دارفور، على الرغم من حملات الحكومة المتعددة لجمعه.

وقال المتحدث الرسمي المكلف باسم منسقية معسكرات النازحين واللاجئين، آدم رحال، إن الجناة الذين قتلوا عمار عبد المجيد هم شخصين كانوا يستقلون دراجة نارية ومسلحين بالكلاشنكوف.

وفي حادث منفصل، قال رجال إن مليشيات مسلحة اغتصبت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا، في قرية كراكسار، أثناء احتطابها مع رفيقتها.

وتتبع قرية كراكسار لمدنية كتم بولاية شمال دارفور.

وأشار إلى أن عملية الاغتصاب نفذتها المليشيات بالتناوب.

وقال رجال إن جرائم الاعتداءات الجنسية لا تزال مستمرة "ضد النساء والقاصرات في إقليم دارفور، خاصة وسط النازحات في المعسكرات أثناء ذهابهن للزراعة أو الاحتطاب".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إغتيال ود عكر رسالة في بريد الأحياء 2021-05-29 20:37:24 ياسر عرمان ود عكر نبت بري من نبات الارض والثورة، ووجوده مخيف، والا لما تم إغتياله، ولكن الرسالة من إغتياله مرسلة في بريد الأحياء. حلاقة شعره محاولة لحلاقة شعر شعب وثورة كاملة ووضعها في بريد من لا يتحدث، وان الطعنة التي (...)

الى "ميثاق العودة" ؛ بقليل من الشجاعة والتجرد 2021-05-23 20:59:54 بقلم : محمد عتيق عندما تحدثنا وتحدث الكثيرون عن ضعف حركتنا السياسية وضعف دورها في قيادة مرحلة ما بعد إسقاط النظام (ما بعد 11 ابريل 2019) إنما كان ، وما زال ، حديثاً منطلقاً من أهمية الأحزاب السياسية وأنها المادة الأساسية (...)

دكتور حمدوك رجاء الاتصال بوجدي ميرغني 2021-05-23 07:10:15 بقلم : السر سيد احمد في المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور عبدالله حمدوك أثر عودته من باريس تحدث عن ان العبء يقع الان على السودان للأستفادة من المناخات الايجابية التي خلفها المؤتمر وان التحدي الذي يواجهه السودان لن يعالجه (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.