مصر تدعم تقوية شبكة الكهرباء في السودان بـ 42 مليون دولار

الخرطوم 29 يناير 2020- قال السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى إن بلاده تعهدت بتقديم ٤٢ مليون دولار لشراء أجهزة لتقوية شبكة الكهرباء في السودان.

أول صور لمشروع االربط الكهربائي نشرتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية

وأكد عيسى لـ (سودان تربيون) الأربعاء اكتمال كافة التجهيزات الفنية وأعمال التركيب والإنشاءات الخاصة بالمشروع.

وأعلن بدء الربط التجريبي الكهربائي بين البلدين توطئة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "مصر ستقدم 42 مليون دولار كهدية للسودان لتمكينه من شراء أجهزة تقوية لشبكة الكهرباء".

ويضم خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان 300 برج على الأراضي المصرية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع فيما يخص الجانب المصري 56 مليون دولار.

ويسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقي الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء، إضافة إلى أن الخدمة التي ستصل للسودان

ونقل موقع "مصراوي" في وقت سابق عن العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء صلاح عزت إن المرحلة الثانية من الربط بين البلدين يجري حاليًا الاستعداد لها من خلال الاتفاق على توريد وتركيب أجهزة حديثة تساهم في رفع كفاءة الخطوط حتى تستوعب نقل القدرات التي سيتم تزويدها لـ١٥٠ميجاوات، قائلا: "تنفيذ المرحلة الثانية ربما يستغرق عامًا".