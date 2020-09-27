مصر ترسل أول مخبز آلي إلى السودان بالاثنين

الخرطوم 27 سبتمبر 2020 – أعلنت مصر عن إرسال أول المخابز الآلية إلى السودان، الاثنين، وذلك من أصل 10 مخابز، تبرعت بها في وقت سابق لمساعدة حكومة الانتقال في إنهاء أزمة الخبز.

مواطنون يصطفون في الخرطوم بغرض الحصول على الخبز

ويصطف السودانيون في طوابير طويلة، بصورة يومية، للحصول على الخبز في ظل نقص حاد في الدقيق المدعوم حكوميًا.

وقال المستشار الإعلامي لسفارة مصر في الخرطوم، عبد النبي صادق، في تصريحات صحفية، الأحد: "يصل صباح الاثنين أول مخبز آلي من مصر إلى الخرطوم".

وأشار إلى الطائرة التي تحمل المخبز الآلي يصاحبها فريق فني للتركيب والتشغيل ، على أن تأتي بقية المخابز تباعا في أوقات لاحقة.

وأضاف صادق: "المخابز الآلية تجئ فى إطار دعم الحكومة المصرية للسودان في مجال تقديم الخدمات للجمهور، الذي ظل يعاني كثيرا من ندرة رغيف العيش، خاصة وأنه يمثل الغذاء الرئيسي للسودانيين".

وأفاد بأن بلاده "ستبقي دائما في خدمة السودان في الأوقات الحرجة، ترسيخا للعلاقة التاريخية الأزلية بين شعبي وادي النيل".

وتابع: "مصر ستواصل مساندتها للسودان خلال المستقبل من وحي هذه العلاقة الأخوية".

وتعمل حكومة الانتقال في السودان على إنهاء الأزمة الاقتصادية التي ورثتها من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتتمثل أحد جوانب الأزمة النقص الحاد في دقيق الخبز والوقود، إضافة إلى تدني قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم الذي وصل في أغسطس الفائت لـ 166%.