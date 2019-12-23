مصر تطلب زيادة صادرات اللحوم من السودان

الخرطوم 23 ديسمبر 2019- ابدت الحكومة المصرية رغبتها في زيادة صادراتها من اللحوم الحيه والمذبوحة من السودان.

ضأن في طريقه الى ميناء التصدير بسواكن

ووجه وزير الثروة الحيوانية علم الدين ابشر بتكوين لجان لتسير وتيرة العمل من الجانبين المصري والسوداني لتنفيذ المشروعات والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

والتقى الوزير الاثنين بالسفير المصري لدى الخرطوم لبحث كيفية تفعيل الاتفاقيات المسبقة بين مصر والسودان.

وأوضح أن السوق المصري من اهم الاسواق للسودان، وقال "نرغب فى عمل تجارى كبير مع مصر في شتى المجالات خاصه الثروة الحيوانية مؤكدا أهمية التعاون بين البلدين لتفعيل الاتفاقيات".

بدوره أكد سفير جمهورية مصر في السودان حسام عيسى تطلعهم لمزيد من التعاون بين البلدين.

وقال إن تنفيذ المشروع الموقع بين البلدين في مجال تسمين العجول وزراعة الاعلاف بولاية النيل الابيض بمساحة ٣٠ ألف فدان سيزيد من عائدات السودان من العملة الصعبة ويفي حاجة مصر من اللحوم المذبوحة.

واكد ان مصر "لديها رغبة في زيادة صادراتها من المواشي السودانية سيما أن السودان لديه سوق كبير في مصر".

من جانبه كشف وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح عن الفرص المتاحة للاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية.

وأكد أن السودان يفتح ابوابه للدول الشقيقة والجارة للتعاون والتبادل التجاري للاستفادة من الإمكانيات.

واشار الي أن السودان يعول عليه في تحقيق الامن الغذائي العربي والأفريقي بتنفيذ مشروع الامن الاستراتيجي المشترك بين مصر والسودان بجانب مشروع تصنيع وتعليب اللحوم لخدمة شعبي البلدين.

وقال فرح ان علاقتنا مع مصر أزليه ونرغب في عودة التكامل بين الشعبين الذي بدأ منذ عام ١٩٧٠م.

واضاف نتطلع للتعاون مع مصر في مجال استيراد الدواجن والطيور والتي توقفت منذ فتره لغياب المعلومات الاشتراطية في استيرادها.