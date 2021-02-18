مصر تعد بزيادة الربط الكهربائي مع السودان إلى 300 ميقاواط قبل الصيف

وزير الطاقة والنفط السوداني مع السفير المصري ـ الخرطوم 18 فبراير 2021

الخرطوم 18 فبراير 2021 ـ قالت مصر إنها ستسرع وتيرة العمل مع السودان لتوسعة الربط الكهربائي بين البلدين من 70 إلى 300 ميقاواط قبل فصل الصيف القادم ثم إلى ألف ميقاواط لاحقا حيث يعاني السودان من نقص في توليد الكهرباء.

وجاءت المناقشات حول مضاعفة الربط الكهربائي خلال لقاء وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد حسن بالخرطوم يوم الخميس السفير المصري حسام عيسى.

كما تناول اللقاء العديد من المشروعات المطروحة من الجانب المصري وذلك بحضور وكيل قطاع النفط حامد سليمان ومسؤول الشؤون السياسية بسفارة مصر بالخرطوم.

وقال وزير الطاقة والنفط إن السودان منفتح تماماً في كل المجالات على العالم لا سيما مصر موجهاً بالمزيد من التنسيق لمتابعة المشروعات المطروحة من مصر في مجال الكهرباء والبترول والبتروكيماويات.

وأبدى الوزير قبول دعوة الجانب المصري لزيارة القاهرة للتباحث مع نظرائه وزير البترول ووزير الكهرباء المصريين حول المشروعات المطروحة للتعاون بين البلدين.

وأوضح أن الزيارة ستكون بفريق عمل فني متكامل بعد اكتمال وتوافق الرؤى بين الجانبين حول المشروعات المطروحة.

من جانبه قال السفير المصري إن وزارة الطاقة والنفط تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده لأن هذه الفترة تتميز بالعديد من المشروعات المتعلقة بنشاط الوزارة في مصر.

وأكد أن مصر تعتبر استقرار السودان جزء لا يتجزأ من استقرارها تعهد بتقديم كامل الدعم للسودان في الفترة الانتقالية.

وقال فيما يلي مشروع الربط الكهربائي بين البلدين: "نسعى الى زيادة الكهرباء من 70 إلى 300 ميقاوات قبل الصيف، ومن ثم إلى ألف ميقاواط لاحقاً".

وكشف عن مشروعات كثيرة مطروحة للتعاون بين البلدين منها التجارة والتعدين والتدريب بجانب البترول والكهرباء والبتروكيماويات والوقود الحيوي، متمنياً أن تبلغ العلاقات السودانية المصرية التكامل بين البلدين.

وأشار حامد سليمان وكيل قطاع النفط إلى خطوات اتخذتها الوزارة بعد مناقشة المشروعات المطروحة من الجانب المصري على مستوى الإدارات المختصة مبيناً أهمية تبادل المنافع والخبرات بين السودان ومصر وتكامل الأدوار في قطاع الطاقة والبترول.

وأبان أن من بين المشروعات المطروحة التعاون في مجال الغاز حيث تعمل الوزارة على تكملة الإنتاج المحلي بالاستيراد لتفي حاجة البلاد من الغاز.

وأبدى أمله في أن يكون التعاون فيه كبير بين الدولتين بجانب الوقود الحيوي الذي قطع فيه السودان شوطاً مقدراً يمكن التوسع فيه مع مصر.