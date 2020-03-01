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مصر تعلن اكتمال الربط الكهربائي مع السودان نهاية العام الجاري

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الخرطوم 1 مارس 2020 - قال السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، الأحد، إن مشروع الربط الكهربائي بين السودان ومصر، الذي انطلق منذ عدة أسابيع بطاقة 50 ميغا وات، سيصل بنهاية العام الحالي إلى 300 ميغا وات عبر خط ربط مشترك.

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أول صور لمشروع االربط الكهربائي نشرتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية

وامتدحت عضو مجلس السيادة، عائشة موسى، لدى لقائها، السفير المصري بالقصر الرئاسي بالخرطوم، التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية مع مصر، وتعاون البلدين في مجال مشروعات التنمية، خاصة في مجال الكهرباء والسكك الحديدية.

وفي ديسمبر الماضي، أنهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء إنشاء خط الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 300 ميغا وات.

وقال عيسى في تصريحات صحفية، إن موسى، أكدت استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة التي تسهم في إنجاح العمل المشترك.

ولفت إلى أن عضو السيادة، شددت أيضا خلال اللقاء على أن مشروع الربط الكهربائي يعتبر من المشروعات التنموية الحيوية المهمة التي تستوجب الاهتمام والمتابعة.

وجرى الانتهاء من أعمال الحفر والمسح والخرسانات بالمشروع بمعرفة الشركة الهندية المسؤولة عن تنفيذ الخط بنسبة 100%.

ويبلغ طول خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان 97 كيلو مترا، بتكلفة 56 مليون دولار، وتتحمل كل دولة تكلفة الأعمال المنفذة على أراضيها.

وتؤكد مصر مرارا، أن مشروعات الربط الكهربائي مع السودان، يأتي ضمن خطة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.



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