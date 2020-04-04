مصر تعلن بدء تشغيل الربط الكهربائي مع السودان

الخرطوم 4 أبريل 2020- أعلنت مصر، السبت، عن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان.

أول صور لمشروع االربط الكهربائي نشرتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية

وأشار بيان رسمي مصري إلى دخول المرحلة الأولى من الربط حيز التنفيذ الفعلي، لإمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميغا وات، لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني، وبإنهاء هذه الأعمال تأتي المرحلة الثانية من الربط، لإمداد السودان بقدرة تصل إلى 300 ميغا وات.

وقالت وزارة الطاقة السودانية في بيان إن الربط الكهربائي المصري بدأ عمليا الجمعة 3 أبريل في تغذية الشبكة القومية وتغذية المناطق الواقعة شمال السودان، وذلك في إطار السعي الحثيث لتطوير الإمداد الكهربائي.

وتم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي في أبريل 2019. ويبلغ طوله في الجانب المصري نحو 100 كلم، ونحو 70 كلم في الجانب السوداني. وتبلغ تكلفته من الجانب المصري نحو 56 مليون دولار.