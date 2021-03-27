مصفاة الخرطوم تعود للعمل تدريجيا اعتبارا من السبت

مصفاة الخرطوم

الخرطوم 27 مارس 2021 - أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان عودة مصفاة الخرطوم الرئيسة للعمل تدريجيا اعتبارا من السبت.

وأصاب عطل محطات التبريد في المصفاة ما دفع الادارة لإيقافها عن العمل بالكامل ما اثار مخاوف من تجدد أزمات الوقود.

وكشف وكيل وزارة الطاقة والنفط حامد سليمان طبقا لبيان صحفي عن عودة مصفاة الخرطوم الي العمل اليوم السبت، بإنتاج بلغ 2500 طن من البنزين 200 طن من الغاز ويرتفع الانتاج تدريجيا حتى تكتمل طاقتها الإنتاجية خلال أسبوع.

كما أكد الوكيل ان عملية الصيانة تمت بالكوادر العاملة في المصفاة حالياً.

والثلاثاء قررت ادارة مصفاة الخرطوم للنفط، إيقاف المصفاة الرئيسة في السودان عن العمل بالكامل بعد عطل أصاب وحدات التبريد