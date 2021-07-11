 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 11 تموز (يوليو) 2021

مطالبات للسلطات الاثيوبية بالالتزام يمنع تعدي المليشيات على الرعاة السودانيين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 71.8 كيلوبايت
قوات سودانية تعيد الانتشار قرب الحدود مع اثيوبيا

القضارف 11 يوليو 2021- طالب ناظر اللحويين بولاية القضارف السلطات الاثيوبية بالالتزام بالاتفاقية الأخيرة التي وقعت مع الجيش السوداني والقوات الامنية الأخرى بمدينة القلابات السودانية والتي منعت التعديات المسلحة.

وفي 20 يونيو الماضي اجتمع قادة عسكريون من السودان واثيوبيا في مدينة القلابات الحدودية وتوصلوا الى اتفاقيات بالتهدئة والعمل على وقف التعديات التي تنفذها مليشيات مسلحة ضد الرعاة والمزارعين السودانيين في الحدود بين البلدين.

لكن هذا الاتفاق لم يصمد سوى أسبوعين حين هاجم مسلحون اثيوبيون الأسبوع الماضي رعاة ينتمون الى اللحوين وسلبوهم الإبل.

وعلمت "سودان تربيون" أن شعبة استخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف رصدت الإبل المنهوبة البالغ عددها 400 رأس بمنطقة شهيدي التابعة لمحافظة قندر بإقليم االامهرا الاثيوبي المحاذي لولاية القضارف.

وطالب ناظر اللحوين عيد الزين السلطات الاثيوبية الالتزام بالاتفاقية الأخيرة التي وقعت مع الجيش السوداني والتي التزم فيها الجانبان بالحفاظ على البرتوكول الموقع بين البلدين والتصدي لعصابات تجارة البشر والمخدرات وتجار الأسلحة والحد من انتشار المليشيات الاثيوبية المسلحة.

وشدد ناظر اللحوين على ضرورة استرجاع الإبل التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليون جنيه، لتحقيق التعايش السلمي بين البلدين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

السودان .. مشروع التأسيس الرابع !! 2021-07-11 19:12:12 بقلم : العبيد أحمد مروح (1) لم تكن العبارة التي وردت في الخبر الذي نقلته وكالة السودان للأنباء ومصادر إعلامية أخرى، وأوردته رئاسة مجلس الوزراء السوداني، على خلفية الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي ماكرون مع (...)

التشريعي ومعركة الإصلاح 2021-07-11 19:08:01 بقلم : محمد عتيق تتعرض جبهة الثورة إلى إنقسام بين أطرافها حول الحكومة الانتقالية ونهجها في الأداء وفي السياسات ، قسمين رئيسيين : الأول ، يؤيد الحكومة تأييداً تاماً بحيثياتٍ منها ؛ أنها رفعت اسم السودان من قائمة الدول (...)

مبادرة حوض النيل (4) 2021-07-11 14:44:27 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 وُصِفت مبادرة حوض النيل بأنها شراكة حكومية دولية لدول حوض النيل العشر وهي بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.