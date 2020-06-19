معدلات الإصابة بـ(كورونا) في السودان تواصل الصعود

- فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير
الخرطوم 19 يونيو 2020- أعلنت وزارة الصحة السودانية الجمعة تسجيل 291 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، بينها 19 وفاة و120 حالة تعافى، وذلك وفقا للتقرير الوبائي الصادر استنادا على نتائج الفحوصات ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020.
ويرتفع بذلك إجمالي العدد الاصابات منذ بداية الجائحة الى 8316 والوفيات الى 506 فيما بلغت جملة المتعافين 3086
وسجلت ولاية الخرطوم 222 إصابة من مجموع الحالات المكتشفة حديثا، والجزيرة 23، النيل الابيض 4، سنار 2، نهر النيل 19 شمال دارفور 4، كسلا 10و القضارف 7.
وقررت السلطات السودانية تمديد الاغلاق الشامل في الخرطوم وبعض الولايات لعشر أيام اعتبارا من الجمعة 19 يونيو في محاولة منها للحد من تفشي الجائحة ومع ذلك سمحت السلطات بالعودة الى ممارسة الطقوس الدينية في دور العبادة وفقا لموجهات محددة.
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