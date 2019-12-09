معدل التضخم في السودان يتجاوز حاجز الـ 60% خلال نوفمبر

الخرطوم 9 ديسمبر 2019- سجل معدل التضخم في السودان لشهر نوفمبر الماضي ارتفاعا بلغ 60.67 % مقارنة بـ 57.70 % في أكتوبر.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وأرجع بيان للجهاز المركزي للإحصاء حصل عليه "سودان تربيون" ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة السلع الغذائية التي بلغت نسبة مساهمتها في التضخم 61.22 %.

وأوضح البيان إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 60.67 % في نوفمبر، بنسبة ارتفاع 2.97 % مقارنة بالشهر السابق.

وأشار البيان، إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل نسبة 56.81 بالمئة في الشهر الماضي، مقابل 56.15 بالمئة في الشهر السابق.

وبالتوازي صعد معدل التضخم في المناطق الريفية إلى 63.40 % في أكتوبر مقابل 58.73 % في سبتمبر.

وفي وقت سابق قال مدير الجهاز المركزي للإحصاء، كرم الله علي عبد الرحمن إن معدّل التضخم ظل مستقراً إلى حدٍّ ما خلال العام الجاري في حدود أقل بكثير من العام السابق.

وأعرب عن أمله في الوصول خلال الفترة القادمة إلى رقم آحادي.