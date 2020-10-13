معدل التضخم في السودان يصعد الى أكثر من 212 % خلال سبتمبر

لازالت أسعار السلع في السودان تسجل ارتفاعا مضطردا

الخرطوم 13 أكتوبر 2020- ارتفع معدل التضخم السنوي فى السودان إلى مستويات غير مسبوقه وبلغ 212.29 % لشهر سبتمبر الماضي مقارنة بـ 166.83 % لشهر اغسطس مايفاقم من معاناة الفقراء وذوى الدخل المحدود من الحصول على السلع الضرورية.

ويعاني السودان من وضع اقتصادي خانق فاقمته حزمة من الأزمات المتكرره فى الخبز والوقود إذ لم تفلح سياسات الحكومة الانتقالية فى التخفيف منها لعدم توافر أي سيولة واحتياط نقد أجنبي.

واعلن الجهاز المركزي للإحصاء فى بيان صحفى تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء " تصاعد معدل التضخم السنوي إلى 212.29 % لشهر سبتمبر الماضي مقارنة ب 166.83 % لشهر اغسطس".

وأوضح البيان إن معدل التضخم السنوي ارتفع بنسبة ارتفاع 45.46 % في شهر سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

وعزا جهاز الإحصاء هذه الزيادة الكبيرة لارتفاع اسعار بعض مكونات مجموعة الاغذية والمشروبات كالخبز والحبوب الزيوت والدهون و اللحوم والبقوليات.

كما ارتفعت مجموعة السكن بسبب زيادة اسعار الإيجارات التي تدفع في شهر سبتمبر إلى جانب ارتفاع مجموعتي النقل والصحة.

واشار البيان الى ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية حيث بلغ 176.29% في شعر سبتمبر مقارنة بـ 151.20% في شهر أغسطس

وتصاعد معدل التضخم في المناطق الريفية الى 241.59% في شهر سبتمبر مقارنة بـ 178.86 % في شهر أغسطس كما ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية لشهر سبتمبر في ستة عشرة ولاية وبلغ أعلى ارتفاع 340.38 % سجلته ولاية الجزيرة بينما سجلت ولاية سنار أدنى معدل تضخم حيث بلغ 159.50 %.

والشهر الفائت عقدت الحكومة الانتقالية مؤتمراً اقتصادياً للخروج من الأزمات الراهنة وإنقاذ الاقتصاد.

وتحاول الحكومة السودانية إجراء إصلاحات اقتصادية، تقول إنها ستُؤدي إلى نمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف، ومن بين هذه الإصلاحات تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي مباشر بصورة تدريجية وترشيد الإنفاق العام.

والخميس صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة تخليص ما قبل المتأخرات بقيمة 200 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى 200 مليون دولار من شركاء السودان تم الموافقة عليها مسبقاً والتي ستدار عبر "الصندوق الاستئماني" لدعم الانتقال في السودان لتمويل برنامج دعم الاسر "ثمرات".

لكن مختصون يشككون فى نجاح البرنامج فى تحسين معيشة المواطنين فى ظل الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم وضآلة المبلغ المقدم من البنك الدولي.