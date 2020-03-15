معدل التضخم في السودان يضرب رقما قياسيا متجاوزا 71%

الخرطوم 15 مارس 2020- ارتفع معدل التضخم في السودان خلال شهر فبراير إلى 71.36 % بزيادة 7,08 % عن شهر يناير والذى كان سجل فيه 64,28 %.
- الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع
وارجع بيان صحفي للجهاز المركزي للإحصاء الارتفاع الكبير إلى زيادة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب، اللحوم، والدهون، الزيوت والبقوليات إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب زيادة أسعار الغاز والفحم وحطب الوقود والأسمنت مقارنة بأسعار شهر يناير 2020.
وارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية من 56.71% في يناير إلى 61.86% في فبراير.
كما ارتفع معدل التضخم في الريف إلى 78.51% في فبراير بينما كان 69.96% في يناير 2020.
ويعاني السودان من ارتفاع كبير فى أسعار السلع الضرورية فيما يتوقع مختصون مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة خاصة مع الإعلان عن أول حالة للإصابة بمرض كورونا الأمر الذى من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بزيادة الطلب.
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