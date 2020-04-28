معدل التضخم في السودان يضرب رقما قياسيا بالصعود الى أكثر من 81%

- لازالت أسعار السلع في السودان تسجل ارتفاعا مضطردا
الخرطوم 28 أبريل 2020- سجل معدل التضخم في السودان لشهر مارس قفزة عالية بالغا 81.64 % بينما كان في فبراير 71.36%.
وشهدت أسعار السلع في البلاد ارتفاعا قياسيا غير مسبوق على مدى الأسابيع الماضية خاصة بعد إقرار السلطات السودانية إجراءات احترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي للبلاد ارتفع الى 81.64 %.
وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب واللحوم والدهون والزيوت والبقوليات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز والفحم وحطب الوقود والأسمنت مقارنة بأسعار شهر فبراير الماضي.
ويعد الارتفاع المضطرد في معدل التضخم، أحد تجليات أزمة اقتصادية خانقة يشهدها السودان الذي يقابله تراجع كبير في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مع تفاقم أزمات الخبز والوقود على نحو خانق.
أخر الآراءأوهام شيخ كبير 2020-04-28 19:21:54 بقلم : عبد الحميد أحمد ربما تماري مراءً ظاهراً متى سمعت أحدهم يقول: إنه ليس على يقينٍ بأن الرجل الثاني في الحركة الإسلامية، صاحب كتائب الظل، كان يؤمن باليوم الآخر والحساب والعقاب والجنة والنار.! الأفاعيل التي ظل يرتكبها (...)
المصفوفة والقضايا العاجلة 2020-04-27 19:20:21 بقلم : محمد عتيق ظل هذا الباب ملتصقاً بالثورة حادياً ومقدماً النقد الإيجابي المتفائل .. وفي المقالين الأخيرين وصل التفاؤل ذروةً عاليةً فكان الاحتفاء بالاجتماع المشترك لأركان الحكم الانتقالي وما نتج عنه من مصفوفة بالمهام (...)
لقاء صدفي مع محارب قديم 2020-04-26 02:34:51 ضفاف بلادنا أحيانا لا تلتقي ياسر عرمان 1- كنت جالسا على ضفاف نهر الجبل عند منتصف نهار اليوم السبت 25 أبريل، 2020، في فندق صغير يطل على النيل الذي حينما يصل بلادنا سياخذ اسما آخرا وسيكون نيلا ابيضاً بدلا من أن يكون بحرا (...)
المزيد