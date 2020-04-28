معدل التضخم في السودان يضرب رقما قياسيا بالصعود الى أكثر من 81%

لازالت أسعار السلع في السودان تسجل ارتفاعا مضطردا

الخرطوم 28 أبريل 2020- سجل معدل التضخم في السودان لشهر مارس قفزة عالية بالغا 81.64 % بينما كان في فبراير 71.36%.

وشهدت أسعار السلع في البلاد ارتفاعا قياسيا غير مسبوق على مدى الأسابيع الماضية خاصة بعد إقرار السلطات السودانية إجراءات احترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي للبلاد ارتفع الى 81.64 %.

وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب واللحوم والدهون والزيوت والبقوليات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز والفحم وحطب الوقود والأسمنت مقارنة بأسعار شهر فبراير الماضي.

ويعد الارتفاع المضطرد في معدل التضخم، أحد تجليات أزمة اقتصادية خانقة يشهدها السودان الذي يقابله تراجع كبير في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مع تفاقم أزمات الخبز والوقود على نحو خانق.