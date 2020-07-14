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معدل التضخم في السودان يقفز إلى 136% في يونيو

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الخرطوم 14 يوليو 2020 – ارتفع معدل التضخم في السودان إلى نسبة قياسية، وصلت إلى 136.36% لشهر يونيو، بارتفاع قدره 22.13% عن شهر مايو.

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الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

ويعاني السودانيين من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة شبة يومية، في ظل عدم وجود رقابة حكومية على الأسواق، مما جعل نسب التضخم في البلاد توالي الارتفاع في الأشهر الأخيرة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "وصل معدل التضخم السنوي لشهر يونيو 136.36%، مرتفعًا بنسبة 22.13% عن شهر مايو الذي سجل 114.23%".

وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية في شهر يونيو الفائت 112.41% مقابل 96.93% لشهر يونيو، فيما تصاعد المعدل في المناطق الريفية في شهر يونيو إلى 155.1% مقاربة بـ 127.38% لشهرمايو.

وأرجع الجهاز المركزي الارتفاع المخيف لمعدل التضخم إلى زيادة جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب واللحوم واللبن والجبن والبيض.

وأعلن البيان عن ارتفاع كبير في أسعار مجموعة النقل، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي انعكس على زيادة تكلفة تذاكر المواصلات الداخلية. إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن نظرًا لارتفاع أسعار غاز الطبخ والفحم النباتي، علاوة على أسعار مجموعة الترويح والثقافة نسبة لارتفاع أسعار المعدات السمعية والبصرية ومعدات التصوير.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طاحنة، تفاقمت بصورة كبيرة في الأشهر الأخيرة، خاصة في فترة الإغلاق الشامل الذي دخلت فيه معظم ولايات البلاد لمكافحة فايروس كورونا، ولم تتحسن الأوضاع الاقتصادية على الرغم من استبدال الإغلاق الشامل بحظر جزئي شمل عودة النشاط التجاري.

وتحاول الحكومة السودانية عبر قرارات لجنة اقتصادية طارئة التخفيف من وطأة الأزمة الأخيرة، حيث قررت منتصف يونيو الفائت إنشاء محفظة مكونة من المصارف ورجال الأعمال لاستيراد السلع الاستراتيجية.



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