معدل التضخم في السودان يقفز الى أكثر من 114% لشهر مايو

الخرطوم 17 يونيو 2020- سجل معدل التضخم السنوي في السودان 114.33% فى مايو الماضي مقارنة بـ 98.81% لشهر أبريل بارتفاع بلغ 15.42%.
- الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع
وارجع الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" الاربعاء زيادة معدل التضخم لارتفاع أسعار مجموعة الاغذية والمشروبات، خاصة الخبز والحبوب واللحوم والزيوت واللبن والبيض والبقوليات والسكر.
اضافة الى ارتفاع أسعار الطهي والفحم النباتي وتكاليف صيانة السكن، بجانب ارتفاع أسعار مجموعة النقل مقارنة بأسعار ابريل الماضي.
وسجل التضخم في المناطق الحضرية 96.93 % لشهر مايو مقارنة بـ 86.71% في أبريل بينما بلغ المعدل في المناطق الريفية 127.38% في شهر مايو مقارنة بـ 107.82% في شهر أبريل.
وتعاني الأسواق السودانية من حالة انفلات قوي في الأسعار خاصة المستلزمات الضرورية.
وتفاقمت الأزمات الاقتصادية بشكل كبير مع استمرار الحظر الشامل للتصدي لجائحة كورونا.
والثلاثاء أعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو حميدتي عن انشاء محفظة مكونه من المصارف ورجال الأعمال لاستيراد السلع الاستراتيجية.
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