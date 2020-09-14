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معدل التضخم في السودان يقفز لمستوى قياسي خلال أغسطس بالغا 166%

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الخرطوم 14 سبتمبر 2020- سجل معدل التضخم السنوي في السودان ارتفاعاً قياسيا خلال شهر أغسطس الماضي بالغاً 166.83% مقارنة بـ 143.78% خلال يوليو بنسبة ارتفاع بلغت 23.05%.

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الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في بيان تلقته سودان تربيون الارتفاع الذي حدث الى زيادة أسعار بعض مكونات مجموعة الاغذية والمشروبات كالخبز والحبوب الزيوت والدهون، اللحوم والبقوليات.

كما ارتفعت مجموعة النقل لارتفاع اسعار تذاكر المواصلات الداخلية.
واكد البيان انخفاض مجموعة السكن الشهر الماضي بالرغم من ارتفاع اسعار غاز الطهي والفحم النباتي وحطب الوقود والخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن.

واشار الى ارتفاع مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة والاعتيادية للبيوت والاثاثات والتجهيزات والسجاد والمنسوجات البيئية والأجهزة المنزلية الكهربائية.

وارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية حيث بلغ 151.20 % في شهر أغسطس مقارنة بـ 127.58 % لشهر يوليو.

وأوضح البيان أن معدل التغيير للرقم القياسي العام للأسعار ارتفع حيث بلغ 14.21 % في شهر اغسطس بينما كان 11.11% خلال يوليو الماضي.

ويشهد السودان ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الاستهلاكية وتكرار أزمات الخبز والوقود وعدم استقرار سعر صرف العملات.

وتدنت قيمة الجنيه بشكل كبير خلال الأيام الماضية حتى وصل سعر الصرف للجنيه 265جنيها قبل أن يتراجع إلى 200جنيه في أعقاب إعلان السلطات حالة الطوارئ الاقتصادية وتعقب تجار العملة والمضاربين.



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