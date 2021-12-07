معدل التضخم في السودان يواصل الانخفاض مسجلا 350% لشهر أكتوبر

الخرطوم 7 ديسمبر 2021- واصل معدل التضخم السنوي في السودان انخفاضه خلال أكتوبر بما مقداره 14.98 نقطة مقارنة بالشهر الذي سبقه.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً كبيراً في أسعار السلع

وفي أوائل العام الجاري قالت الحكومة إنها تعمل على خفض التضخم في حدود 95%، لكن معدل التغير السنوي للسلع والخدمات ظل في ازدياد مستمر.

وطبقا لبيان صحفي صادرعن الجهاز المركزي للإحصاء اطلع عليه" سودان تربيون" الثلاثاء فإن معدل التضخم سجل 350.84 % مقارنة بـ 365.82% لسبتمبر الماضي.

وعزا الجهاز انخفاض التضخم لتراجع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتي سجلت 208.55% لشهر أكتوبر 2021م مقارنة بمعدل 226.93% لشهر سبتمبر من ذات العام.

كما انخفض معدل التضخم الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات وسجل 508.83% لشهر أكتوبر 2021م مقارنة بمعدل 515.46% الشهر سبتمبر 2021م.

وكشفت البيان عن انخفاض معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 187.90% لشهر أكتوبر 2021،مقارنة بمعدل 203.44% لشهر سبتمبر 2021م .

وأشار الى انخفاض معدل التضخم للمناطق الحضرية مسجلا 333.72% لشهر أكتوبر 2021م مقارنة بمعدل 347.40% لشهر سبتمبر 2021م وانخفض معدل التغير السنوي (التضخم) لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 207.75% لشهر أكتوبر 2021م مقارنة بمعدل 224.24 % لشهر سبتمبر 2021م.

وانخفض معدل التضخم للمناطق الريفية مسجلا 364.2% لشهر أكتوبر 2021م مقارنة بمعدل 378.86% لشهر سبتمبر 2021م

كما انخفض معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات وسجل 208.9% لشهر أكتوبر 2021م مقارنة بمعدل 228.32%لشهر سبتمبر

وتصاعد معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر أكتوبر 2021م في خمس ولايات، وكان أعلى تصاعد في ولاية نهر النيل حيث بلغ 78.95 نقطة وأدناه في ولاية شمال كردفان وبلغ 3.70 نقطة.

وفي فبراير 2021، خفضت حكومة الانتقال قيمة العملة الوطنية 7 أضعاف في قرار قالت إنه "لتوحيد أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي"، وهو أمر أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للسودانيين.

وساهمت إجراءات اقتصادية تتمثل في تحرير أسعار الوقود والكهرباء والخبز في صعوبة حصول السودانيين على السلع والخدمات في ظل ضعف الرواتب الشهرية.